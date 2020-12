Adagio Albinoni – Stjepan Hauser [Vidéo]

Time : 6 mn 56 / [1/1]

Stjepan Hauser interprète l’Adagio d’Albinoni avec l’Orchestre Philharmonique de Zagreb lors de son concert solo classique au Lisinski Concert Hall de Zagreb, en octobre 2017.

Chef d’orchestre : Elisabeth Fuchs

Orgue : Pavao Mašić

Biographie succincte :

Stjepan Hauser est un violoncelliste croate âgé de 34 ans (né : le 15 juin 1986).

Il est membre de 2Cellos. Il s’est produit dans plus de 40 pays.

En octobre 2006, Hauser était le seul violoncelliste choisi pour se produire au gala du Palazzo Vecchio à Florence pour le regretté Mstislav Rostropovich. Suite au succès de cette apparition, Stjepan a été invité à se produire dans les festivals les plus prestigieux d’Europe. Aux International Holland Music Sessions 2009, il a été choisi pour participer à la série de concerts « New Masters on Tour », présentant de jeunes artistes dans des salles de concert prestigieuses à travers le continent.

Tomaso Albinoni (1671-1751)

L’Adagio d’Albinoni

L’Adagio d’Albinoni (Mi 26) ou Adagio en sol mineur ou Adagio pour orchestre à cordes et orgue en sol mineur est un célèbre adagio néo-baroque contemporain pour orgue, instruments à cordes, et basse continue, composé en 1945 par le musicologue compositeur italien Remo Giazotto (1910-1998) (spécialiste de l’œuvre baroque du 18ème siècle de Tomaso Albinoni) pour lequel il réutilise, en particulier, deux idées thématiques et une ligne de basse empruntées à des fragments retrouvés d’une sonate en trio baroque de ce dernier. Baptisée du nom d’Albinoni, et publiée avec succès pour la première fois en 1958 par la maison d’édition italienne Casa Ricordi, cette composition est depuis une des œuvres les plus célèbres et populaires de la musique classique contemporaine.

Historique :

La genèse de cet adagio reste mystérieuse. Si l’apport réel d’Albinoni dans cette composition ne laisse aucun doute, en revanche les éléments exacts provenant de ce dernier, utilisés dans l’écriture de cette œuvre, restent un sujet à discussion pour lequel plusieurs hypothèses s’affrontent sans apporter de preuves ou de conclusions définitives. Giazotto étant décédé en 1998, il est possible que la vérité ne soit jamais découverte sur ces éléments de composition dus à Albinoni à l’origine de ce pastiche universellement connu.

Reprises et cinéma :

1962 : « Le Procès », d’Orson Welles, adapté du roman Le Procès de Franz Kafka.

1962 : « Les Dimanches de Ville-d’Avray », de Serge Bourguignon.

1963 : « La Rage », de Pier Paolo Pasolini.

1974 : « L’Énigme de Kaspar Hauser », de Werner Herzog.

1975 : « Rollerball », de Norman Jewison.

1980 : « Fame », film musical d’Alan Parker.

1983 : « Flashdance », d’Adrian Lyne.

1989 : « Le Fantôme de l’Opéra », de Dwight H. Little.

1991 : « The Doors », d’Oliver Stone (histoire de Jim Morrison).

2016 : « Manchester by the Sea », de Kenneth Lonergan.

2019 : « Versace – American Crime Story »

