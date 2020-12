Résumé SOTT – Novembre 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéo]

Time : 26 mn 25 [Vostvfr] / [1/1]

Novembre 2020

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

Il semble que la nature a beaucoup à dire et qu’elle ne se retient plus.

Eta, la plus grande tempête record durant la saison cyclonique, a dévasté l’Amérique centrale, certaines parties des Caraïbes et a frappé certaines parties du sud-est du Mexique et des États-Unis avec de fortes pluies et inondations.

En Amérique centrale, les cultures et les abris utilisés par les agriculteurs ont disparu sans laisser de trace. Dans les pays les plus touchés comme le Nicaragua, le Honduras et le Guatemala, 90 personnes sont mortes et 113 sont toujours portées disparues, dont 210 000 ont été évacuées de leurs maisons.

Alors même que la région était sous le choc des ravages causés par l’ouragan Eta, l’ouragan Iota est arrivé, déclenchant des inondations torrentielles, renversant des toits dans les rues et tuant au moins neuf personnes en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Environ 100 000 Nicaraguayens et Honduriens ont été évacués de leurs maisons.

Le Brésil a également subi un coup dur ce mois-ci, avec des inondations sans précédent, des records de températures froides, des tempêtes de grêle et une série de météorites. Conduisant à des pertes de récoltes importantes et à des dommages pour les infrastructures.

De l’autre côté du globe, des fortes pluies déclenchées par la tempête Etau ont provoqué des glissements de terrain et de graves inondations dans les provinces centrales du Vietnam. Depuis le mois précédent, la région a été frappée par des pluies torrentielles, des inondations généralisées et des glissements de terrain causés par une série de tempêtes. Au moins 235 personnes ont été tuées ou sont portées disparues, et des milliers de maisons ont été inondées.

Une autre tempête majeure, le typhon Goni, a provoqué des vents et des pluies dévastateurs aux Philippines, affectant plus de 19 millions de personnes par des inondations et des glissements de terrain. En outre, la région du nord-est a de nouveau été frappée par une autre tempête qui a fait au moins 13 morts, 15 disparus et 200 000 évacués. 1,9 million de foyers étaient sans électricité dans la région métropolitaine de Manille et dans les provinces voisines. En plus des trombes de pluie, un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé la deuxième plus grande île des Philippines de Mindanao, sans faire de victimes ni de dégâts.

Au cours des dernières années de suivi de ces événements, il est clair que les précipitations dans le monde ont considérablement augmenté. Si les températures dans les couches supérieures de l’atmosphère continuent de baisser, cette quantité d’eau pourrait bientôt se traduire par des chutes de neige vraiment massives , causant encore plus de dommages aux cultures, au bétail et aux infrastructures essentielles.

En parlant de neige, les records de froid et de poudre blanche ont continué à être battus ce mois-ci dans certaines parties des États-Unis, du Canada, de la Chine, de la Russie et du Moyen-Orient. Des températures de plus en plus froides ont un impact significatif sur des millions de personnes dans le monde et nous devons nous demander : sommes-nous déjà en train de vivre les premiers signes d’une nouvelle ère glaciaire ? Si tel est le cas, nous pourrions tous payer un lourd tribut pour la distraction de « l’ennemi invisible » qui fait la une des journaux depuis le début de cette année.

Les chutes météoriques ont organisé un autre show spectaculaire ce mois-ci. Il semble raisonnable de supposer que l’augmentation indéniable de ces roches spatiales dans nos cieux et le chaos dans le domaine des affaires humaines, n’est pas une coïncidence. Peut-être devrions-nous commencer à prêter attention aux « intentions cosmiques » plutôt qu’aux machinations de nos petits dirigeants politiques tyranniques.

Original :

Brace yourselves for a bumpy ride! It seems that nature has a lot to say and she’s not holding back. If October was loaded with Extreme Weather, November went on better.

Eta, the biggest storm of a record-breaking hurricane season, devastated Central America, parts of the Caribbean, and hit parts of southeast Mexico, and the US with heavy rain and floods.

In Central America, the crops and shelters people used when they worked the land were gone without a trace. In the worst-hit countries of Nicaragua, Honduras, and Guatemala, 90 people died and 113 are still missing, with 210,000 evacuated from their homes.

Even as the region reeled from the devastation caused by Hurricane Eta, hurricane Iota arrived, unleashing torrential floods, flipping roofs onto streets, and killing at least nine people across Central America and the Caribbean. About 100,000 Nicaraguans and Hondurans were evacuated from their homes.

Brazil also took a significant hit this month, with unprecedented floods, record cold temperatures, hailstorms and a streak of meteor fireballs. Leading to significant crop losses, and infrastructure damage.

On the other side of the globe, heavy rains triggered by Storm Etau caused landslides and severe flooding in the central provinces of Vietnam. Since the previous month, the region was hit by torrential rains, widespread flooding, and landslides caused by one storm after another. At least 235 people were killed or are missing, and thousands of houses have been flooded.

Another major storm, typhoon Goni, brought devastating winds and rain to the Philippines, affecting more than 19 million with floods and landslides. In addition, the northeast region was pummeled again by another storm that left at least 13 people dead, 15 missing, and 200,000 evacuated. 1.9 million households were without power in Metro Manila and nearby provinces. Along with the sheets of rain, a magnitude 6.1 earthquake struck the 2nd largest Philippine island of Mindanao, with no casualties or damage reported.

Over the past few years of tracking these events, it is clear that precipitation around the world had increased dramatically in that time. If temperatures in the upper layers of the atmosphere continue to drop, this amount of water may soon translate into truly massive snowfalls, causing even more damage to crops, cattle and essential infrastructure.

Speaking of the white stuff, cold and snow records continued to be broken this month in parts of the US, Canada, China, Russia and the Middle East. Increasingly cold temperatures are having a significant impact on millions of people around the world, and we must ask: are we actually already experiencing the first signs of a new ice age? If so, we may all pay a heavy price for the distraction of the « invisible enemy » that grabbed the headlines for most of this year

Meteor/fireballs put on another spectacular show this month. Is seems reasonable to assume that the undeniable increase in these space rocks in our skies and the chaos in the domain of human affairs, is not a coincidence. Maybe we should start paying attention to « cosmic intentions » rather than the machinations of our petty tyrant political leaders.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – November 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration