Zoox : le robot-taxi autonome de demain [Vidéos]

Zoox réinvente le transport personnel pour rendre l’avenir plus sûr, plus propre et plus agréable pour tous. Il y a plus de six ans, les fondateurs de Zoox se sont lancés dans un voyage pour créer un nouveau type de véhicule. Entièrement autonome, entièrement électrique et conçu sans conducteurs. Un véhicule de transport conçu pour les environnements urbains denses.

Zoox est une jeune pousse récemment tombée dans la filiale d’Amazon qui a développé une navette sans chauffeur capable de rouler à 120 km/h et dotée d’une autonomie de 16 heures.

En juin dernier, le cyber-marchand Amazon confirmait avoir racheté la société Zoox spécialisée dans les véhicules autonomes. On le sait, Amazon planche sur la livraison de colis automatisée par drones mais cette fois la société entend se faire une place sur un secteur déjà prisé par Google et, selon de nombreux rapports, par Apple.

Zoox : un taxi autonome aux airs de carrosse

Zoox compte au total quelque 1 000 employés. Depuis six années, ces derniers planchent sur le secteur de la voiture autonome, et plus précisément sur un service de taxi de nouvelle génération. La flotte est composée de véhicules bidirectionnels capables de rouler indifféremment en avant ou en arrière pour faciliter les déplacements en ville. Cela implique que les quatre roues soient positionnées sur un axe directionnel pour faciliter les manœuvres.

L’habitacle de la navette autonome comporte un dispositif de recharge sans fil pour les smartphones

Dans un entretien recueilli par Bloomberg, la P.-D.G. de la société, Aicha Evans, explique que ces véhicules peuvent transporter quatre passagers sur deux banquettes placées l’une en face de l’autre jusqu’à 120 km/h. Les voitures disposent d’une batterie de 133 kilowattheures capables de tenir 16 heures sur une seule charge.

Pour l’heure, Zoox ne lance aucune offre commerciale. Les ingénieurs sont actuellement en train de tester le taxi sur des voies privées à Las Vegas, à San Francisco et à Foster City. Des tests seront ensuite menés sur des routes publiques avec l’accord des autorités.

Zoox promet des véhicules sans danger

Face à la frilosité des législations sur le domaine de la voiture autonome, Zoox souhaite d’emblée rassurer en communiquant sur les dispositifs de sécurité mis en place.

Les ingénieurs ont placé une bardée de capteurs avec notamment des caméras capables d’identifier des piétons, des cyclistes et bien évidemment, d’autres automobilistes. Ces voitures disposent également de radars lidar offrant un champ de vision à 270 ° à chaque coin du véhicule. De toute évidence, les taxis Zoox n’ont donc aucun angle mort.

L’équipe explique avoir conçu des airbags spécifiques pour chacun des passagers et développé un algorithme d’intelligence artificielle capable de détecter et d’anticiper les dangers potentiels.

Les robots-taxis de Zoox ont en outre passé les certifications standard des crash-tests réalisés par l’organisme gouvernemental américain Federal Motor Vehicle Safety Standards. Toutefois, on ne sait pas si cette agence fédérale a autorisé la mise en circulation de ces véhicules. D’ordinaire, il est nécessaire que ces derniers disposent d’un volant pour obtenir cette approbation. Comme le souligne Techcrunch, la société Nuro a été la première société à obtenir cette autorisation exceptionnelle de la part du gouvernement américain. Cependant, ses véhicules sont destinés au transport de marchandises et non de personnes .

Zoox est sur le point de transformer l’ensemble de l’industrie du transport en créant des robots autonomes qui deviendront les voitures de tourisme du futur.

