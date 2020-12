Vaccins Covid-19 | FDA : Effets secondaires potentiels / Side effects

Les vaccins ont parfois des effets secondaires importants. Pour le Covid-19, la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) [1] diffuse sa liste accessible sur ce site. Vous pouvez remarquer que la mort est sur la liste.

Français :

Surveillance de la sécurité des vaccins Covid-19 par la FDA. Ébauche – Liste de la survenue possible des effets indésirables.

Sous réserve de modifications :

– Le syndrome de Guillain Barre.

– Encéphalomyélite aiguë disséminée.

– Myélite transversale.

– Encéphalite / Myélite / Encéphalomyélite / Méningo-encéphalite / Méningite / Encéphalopathie.

– Convulsions / Crises.

– AVC : Accident vasculaire cérébral.

– Narcolepsie et Cataplexie.

– Anaphylaxie.

– Infarctus aigu du myocarde.

– Myocardite / Péricardite.

– Maladie auto-immune.

– Décès.

– Fausse couche.

– Autres maladies démyélinisantes aiguës.

– Réactions allergiques non anaphylactiques.

– Thrombocytopénie.

– Coagulation intravasculaire disséminée.

– Thromboembolie veineuse.

– Arthrite et Arthralgie / Douleurs articulaires.

– Maladie de Kawasaki.

– Syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants.

– Maladie renforcée par le vaccin.

English :

FDA (Food and Drug Administration) Safety Surveillance of Covid-19 Vaccines : DRAFT Working list of possible adverse event outcomes.

Subject to change :

– Guillain-Barré syndrome.

– Acute disseminated encephalomyelitis.

– Transverse myelitis.

– Encephalitis/ Myelitis / Encephalomyelitis / Meningoencephalitis / Meningitis / Encepholapathy.

– Convulsions / Seizures.

– Stroke.

– Narcolepsy and Cataplexy.

– Anaphylaxis.

– Acute myocardial infarction.

– Myocarditis / Pericarditis.

– Autoimmune disease.

– Deaths.

– Pregnancy and birth outcomes.

– Other acute demyelinating diseases.

– Non-anaphylactic allergic reactions.

– Thrombocytopenia.

– Disseminated intravascular coagulation.

– Venous thromboembolism.

– Arthritis and arthralgia/ Joint pain.

– Kawasaki disease.

– Multisystem Inflammatory Syndrome in Children.

– Vaccine enhanced disease.

Source :

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention

FDA – Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 2020 Meeting Presentation, Page 16 : https://www.fda.gov/media/143557/download

https://www.fawkes-news.com/2020/12/la-fda-enumere-les-effets-secondaires.html

https://tous-responsables.blogspot.com/2020/12/le-probleme-ne-serait-il-pas-le-vaccin.html

Note :

[1] La FDA a, entre autres, le mandat d’autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-Unis.

