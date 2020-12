En 2009, Pfizer a été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars pour vente frauduleuse de médicaments

Time : 1 mn 24 / [1/1]

Pfizer Inc., le plus grand fabricant de médicaments au monde, paiera une sanction civile et pénale record de 2,3 milliards de dollars pour les promotions illégales de médicaments sur ordonnance, a annoncé mercredi le ministère de la Justice. (2 septembre 2009)

Par : La Gazette du Citoyen

Il y a quelques jours nous rappelions qu’en 2007 [1], le groupe pharmaceutique américain Pfizer avait effectué au Nigeria des essais illégaux de médicaments qui ont tué ou handicapé des enfants.

Les pratiques frauduleuses de ce groupe pharmaceutique sans éthique ne se sont cependant pas arrêtées là. En 2009, Pfizer a été condamné par la justice américaine à une amende de 2,3 milliards de dollars pour vente frauduleuse de médicaments.

La question que cela pose est « peut-on faire confiance au vaccin anti-Covid-19 d’une entreprise aux pratiques si malhonnêtes et criminelles ? » Ci-dessous, la traduction du début d’un article d’époque de Business Insider qui rapporte ces faits.

Pfizer paiera 2,3 milliards de dollars, la plus grosse amende de tous les temps, pour un marketing trompeur

Par : Erin Geiger Smith pour Business Insider, le 3 septembre 2009

Suite au plus grand règlement jamais réalisé pour marketing illicite de médicaments, Pfizer a accepté de payer un total de 2,3 milliards de dollars d’amendes pour la promotion de médicaments à des fins non approuvées et plaidera coupable pour la commercialisation illégale de l’analgésique Bextra, a rapporté le Wall Street Journal. Le règlement résout les accusations soulevées par les Départements de la Justice et de la Santé et des Services Sociaux (Bextra a été retiré du marché en 2005.)

Pfizer a apparemment encouragé les médecins à prescrire quatre médicaments non approuvés par la FDA (sigle de la Food and Drug Administration, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) pour traiter les douleurs. Le règlement résout également les allégations selon lesquelles Pfizer a incité les médecins à promouvoir ces utilisations « hors FDA » en payant leurs repas et en subventionnant leurs déplacements […]

La Gazette du Citoyen / Business Insider

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pfizer

https://www.theguardian.com/world/2007/jun/05/health.healthandwellbeing1

https://www.reuters.com/article/us-pfizer-settlement-idUSTRE5813XB20090902

https://www.businessinsider.com/pfizer-to-pay-23-billion-in-biggest-fine-every-for-deceitful-advertising-2009-9

https://reseauinternational.net/en-2009-pfizer-a-ete-condamne-a-une-amende-de-23-milliards-de-dollars-pour-vente-frauduleuse-de-medicaments/

http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/12/en-2009-pfizer-a-ete-condamne-a-une-amende-de-2-3-milliards-de-dollars-pour-vente-frauduleuse-de-medicaments.html

Article :

La Gazette du Citoyen / Business Insider

Note :

Voir aussi l’article en anglais de l’agence Reuters expliquant que Pfizer a plaidé coupable dans ce cas.

Référence :

[1] http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2020/12/en-2007-le-groupe-pharmaceutique-americain-pfizer-a-effectue-au-nigeria-des-essais-illegaux-de-medicaments-qui-ont-tue-ou-handicape

Vidéo :

[1] Pfizer to Pay Record $2.3B Penalty – Associated Press / YouTube

Photo :

Pour illustration