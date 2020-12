Plainte relative aux vaccins – Rejoignez l’action internationale en cours [Vidéos]

Time : 42 mn 33 / [1/2]

Faites-vous partie des personnes qui pensent que rien ne changera ? Faites-vous partie des personnes qui se sentent seules et isolées ? Vous cherchez des réponses et des faits depuis des semaines, des mois, vous n’y voyez plus clair et peut être que même finalement, vous êtes sur le point de jeter l’éponge.

Alors je pense que cette nouvelle va vous redonner de l’espoir, mais surtout, vous prouver que VOUS ÊTES CAPABLES DE TOUT CHANGER.

Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous joindre à la plainte pénale que vous attendiez depuis des mois. Celle qui réunit les pays. Une plainte contre X qui permet d’ouvrir une enquête afin de révéler les faits sur les nouveaux vaccins dont on parle tant.

Que vous soyez pour, contre ou tout simplement hésitant, rejoindre cette plainte permettra de soulever les faits et d’avoir les réponses nécessaires à votre prise de décision.

Nous comptons sur vous. Nous vous attendons. Parce que… ensemble, nous sommes plus forts.

Ema Krusi

Déclaration de responsabilité civile et pénale du médecin

Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez désormais présenter une déclaration de responsabilité civile et pénale à faire signer à votre médecin ou à toute personne du corps médical avant l’injection du « vaccin » Pfizer/BioNTech ou Moderna.

Cliquer pour accéder à Déclaration-de-responsabilité-civile-et-pénale-du-médecin-1.pdf

Time : 5 mn 40 / [2/2]

https://reaction19.fr/

https://reaction19.fr/action-en-cours/

https://reaction19.fr/actualites/declaration-de-responsabilite-civile-et-penale-a-lensemble-des-deputes-et-senateurs/

Maître Carlo BRUSA a prêté serment le 2 mars 1994.

Cet avocat exerce au barreau de Paris.

Son cabinet est situé Paris.

CAB Associés

63, rue la Boétie

75008, Paris, France

avocats@cabassocies.com

[1] Plainte relative aux vaccins – Rejoignez l’action internationale en cours – Ema Krusi / YouTube

[2] Maître Carlo Alberto Brusa

