France – Angleterre : les images impressionnantes de milliers de camions en attente [Vidéos]

Plus de 2800 chauffeurs de camion bloqués espéraient obtenir le feu vert mardi pour quitter la Grande-Bretagne et rentrer chez eux pour Noël alors que le pays se retrouvait de plus en plus isolé et son commerce embouteillé, coupé par des voisins craignant une nouvelle version du coronavirus circulant dans Angleterre.

Plus de 630 camions ont serpenté le long d’une autoroute principale dans le sud-est de l’Angleterre près des ports de la Manche, tandis que près de 2200 autres se sont entassés dans un aéroport inutilisé le jour 2 d’une épreuve qui a commencé lorsque des dizaines de pays ont interdit les vols en provenance du Royaume-Uni et de la France camions.

Des milliers de camions à l’arrêt. Quelque 4 000 poids lourds étaient bloqués sur les routes du Kent, près du port de Douvres (Royaume-Uni), mardi 22 décembre, dans l’attente de la réouverture des frontières avec la France. Les chauffeurs routiers qui souhaitent se rendre dans l’Hexagone devront présenter un test négatif au Covid-19. Ils doivent pour cela se rendre dans un ancien aéroport, transformé en parking géant . « Le temps que tout le monde passe les tests, à mon avis, on est là jusqu’au jour de l’An… », estime l’un d’entre eux. « Pour les fêtes de Noël, je pense que c’est cuit », déclare un autre, au téléphone avec ses proches.

« Avec une année 2020 pourrie, on aurait bien aimé bien finir l’année, mais au final on est bloqués là, comme du bétail. On est tous ensemble », peste Clément Garret, dépité. Ces ressortissants français se sentent abandonnés par le gouvernement. « On est parqués, on n’a pas de douche, pas de manger, on n’a rien, raconte l’un d’eux. Et on ne nous laisse pas d’autre choix que d’attendre parce qu’on n’a même pas le droit de sortir pour aller faire des courses. »

Bloqués autour de Douvres à la suite de la fermeture de la frontière française, des chauffeurs de camion ont laissé éclater leur colère et leur frustration face à des policiers, le 23 décembre 2020. Ils dénoncent leurs conditions de vie, dégradées notamment par le manque de toilettes…

Le gouvernement britannique a annoncé mercredi qu’il faudrait « quelques jours » pour décongestionner le port de Douvres. « Il y aura pas mal de travail à faire dans les prochains jours et ce n’est pas un problème qui sera résolu immédiatement », a déclaré le ministre des Communautés et des Collectivités locales, Robert Jenrick, sur Sky News.

À Douvres, sur les routes et les parkings, des milliers de camions attendent que leur sort soit fixé. Des images aériennes montrent ainsi des files de camions en attente sur un parking de l’ancien aéroport de Manston, réquisitionné pour gérer momentanément la crise.

