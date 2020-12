Le Pr Jean-Bernard Fourtillan au Défi de la vérité [Vidéo]

Time : 27 mn 50 / [1/1]

Le professeur de pharmacologie, après l’émoi causé par son internement forcé, répond aux questions de Richard Boutry, journaliste ancien présentateur du Soir 3.

Le Défi de la vérité

Pr Jean-Bernard Fourtillan

Le professeur Jean-Bernard Fourtillan a relevé le Défi de la vérité, notre nouvelle émission FranceSoir.

Son internement forcé avait causé beaucoup d’émoi et nourri de nombreuses rumeurs, interprétations, craintes et théories. Le voilà libre, et c’est tout naturellement qu’il a répondu à l’invitation de FranceSoir de livrer sa vérité. Au micro de Richard Boutry, qui lui offre l’occasion de raconter ce qu’il lui est arrivé, de s’exprimer, mais le confronte aussi sans complaisance aux questions qui fâchent et entourent son action, le pharmacologue, persécuté injustement pour les uns, simplement confronté aux garde-fous institutionnels qui protègent patients et citoyens, pour les autres, relève « le Défi de la vérité ».

Poursuivi pour avoir révélé des vérités dérangeantes, ou victime d’un état psychique réellement perturbé ? « Exalté » ou martyrisé ?

Alors que Noël approche et que les cabales vont faire trêve quelques jours, il nous a paru légitime de lui offrir l’opportunité de s’expliquer, en exclusivité pour FranceSoir, afin que chacun se fasse son avis.

Auteur(s) : FranceSoir

https://www.francesoir.fr/opinions-entretiens/le-defi-de-la-verite-jean-bernard-fourtillan

Auteur(s): FranceSoir

Ordonnance d'expertise : http://www.verite-covid19.fr/docs/Plainte_et_accusation.pdf

A propos des Défis de la vérité :

Devant la multitude de questions des Français sur la crise sans précédent que traverse le pays, FranceSoir a développé une nouvelle émission : le Défi de la vérité. Elle vient compléter les Debriefings développés récemment avec des personnalités scientifiques, des médecins, des avocats, des citoyens… afin d’apporter un éclairage et des réponses à diverses questions sur les traitements, la gestion de la crise par le gouvernement, les menaces sur les libertés.

[1] Jean-Bernard Fourtillan au Défi de la vérité – France-Soir / YouTube

Pour illustration

