« Les mondialistes préparent un massacre pour 2021 », Lucien Cerise [Vidéo]

Time : 36 mn 07 / [1/1]

Synopsis :

Lucien Cerise, l’auteur de « Neuro-Pirates – Réflexions sur l’ingénierie sociale » estime que les techniques de manipulations des masses sont aujourd’hui à l’œuvre dans la gestion gouvernementale du covid-19 et qu’on a même franchi un seuil dans le contrôle comportemental grâce aux médias subventionnés qui se sont tous engagés pour le mondialisme.

Celui qui avait prévu un deuxième confinement dès juillet affirme qu’un troisième est en préparation . Derrière les mesures gouvernementales, pour Lucien Cerise, l’objectif est clairement celui de nous faire entrer dans l’ère de la grande réinitialisation annoncée par le Forum de Davos et le FMI…

Face à cela, notre invité appelle à une guérilla culturelle, dans le réel ou le numérique.

Biographie succincte :

Né en 1972, Lucien Cerise a une formation en sciences humaines et sociales, avec une spécialisation dans le langage et l’épistémologie. Il est également Docteur en philosophie, écrivain et conférencier. Venu sur le tard à la politique, il comprend à l’occasion du référendum de 2005 que la question de la souveraineté nationale est essentielle. Poussant sa réflexion plus loin, il s’intéresse aux notions de frontière et de limite, aussi bien dans le champ politique que dans les domaines psychologique, éthique et comportemental.

« Archiviste de l’actualité de la géopolitique », selon Jean-Michel Vernochet.

Lucien Cerise accède à la notoriété avec son livre « Gouverner par le chaos », révélant les coulisses de la manipulation de l’opinion dans le contexte de la mondialisation.

Ses livres :

Oliganarchy (1999).

Photographies d’un Hamburger : Cliché n°1 La guerre des sexes (2006).

Gouverner par le chaos – Ingénierie sociale et mondialisation (2010 & 2014).

Marchandiser la vie humaine (2015).

Neuro-Pirates – Réflexions sur l’ingénierie sociale (2016).

Retour sur Maidan – La guerre hybride de l’OTAN (2017).

Vidéo :

[1] « Les mondialistes préparent un massacre pour 2021 » – Lucien Cerise – Le Zoom – TVL – Chaîne officielle TVLibertés / YouTube

Photo :

Pour illustration