Quand Marguerite Duras parlait de l’an 2000 en 1985 [Vidéo]

Marguerite Donnadieu, plus connue sous son nom de plume Marguerite Duras, était une femme de lettres, dramaturge, scénariste et réalisatrice française, née en 1914 en Indochine française, et décédée en 1996 à Paris.

« Je crois que l’homme sera littéralement noyé dans l’information. Dans une information constante sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. Ce n’est pas loin du cauchemar. », déclarait-elle.

Elle imaginait aussi qu’il n’y aurait « plus personne pour lire » puisqu’ils « verront de la télévision », tout en préfigurant qu’il y aurait des postes « partout ».

« Un homme, un jour, lira… et puis tout recommencera »

