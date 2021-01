Vers une soft dictature à la française ? – Dr Louis Fouché [Vidéos]

Time : 24 mn 49 / [1/3]

Le docteur Louis Fouché de Marseille exprime son point de vue sur une « soft dictature » qui se dessine en France et dans les pays d’Occident. Une réflexion profonde sur l’ensemble de la saga sanitaire, politique et économique présentée par un acteur de première ligne dotée d’une vision globale des crises sociales qui convergent…vers un avenir collectif dramatique.

Synopsis :

39.9° a rencontré le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste réanimateur à l’hôpital de la Conception à Marseille qui nous a reçus en exclusivité chez lui. Taxé de “complotiste” par les uns, adulé par les autres, il s’est livré sans langue de bois sur sa vision de la crise sanitaire en France.

Comment a-t-il vécu cette crise de l’intérieur ? Qu’en est-il de ses convictions sur le protocole “Raoult” ? Qu’est-ce que son collectif Réinfo covid ? Que pense-t-il du confinement ou des vaccins qui arrivent sur le marché ?

Louis fouché se confie à 39.9°.

Et vous, vous en pensez quoi ?

Bonus

Time : 5 mn 33 / [2/3]

« On cherche à sortir les gens de la peur, à éclairer les enjeux autour de la crise sanitaire, et à rouvrir l’espace du débat démocratique et scientifique qui est complètement confisqué et verrouillé », Dr Louis Fouché.

Bonus

Time : 56 mn 49 / [3/3]

EDIT : par respect de la déontologie, nous vous informons qu’un des propos tenus dans cette vidéo fait référence à une vidéo visiblement trompeuse : https://factuel.afp.com/non-cette-vid… Néanmoins cet élément est anecdotique et n’impacte pas le propos général de cette vidéo.

Biographie succincte :

Le Dr Louis Fouché est médecin anesthésiste-réanimateur à l’Hôpital de la Conception de l’AP-HM à Marseille.

Il est également le créateur du collectif Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants et universitaires.

Source :

https://reinfocovid.fr/

https://les7duquebec.net/archives/261067

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/270920/il-est-urgent-de-changer-de-strategie-sanitaire-face-la-covid-19

Vidéo :

[1] 39.9° France, vers une « soft dictature »? Entretien avec le Dr Louis Fouché – Jeanne Baron journaliste / YouTube

[2] [REINFOCOVID] 400 médecins Qui est le docteur Louis Fouché ? Quelles sont les thèses qu’il défend ? – TVF Sud / YouTube

[3] Louis Fouché – François Asselineau : L’entretien – Union Populaire Républicaine / YouTube

Photo :

Pour illustration