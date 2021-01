The Most Amazing Drone Magical Holographic Light Shows [Videos]

Biggest drone display ever ! – Guinness World Records

3.051 drones créent un record spectaculaire show de lumière en Chine

À 3 h 45 min, le 20 septembre 2020, 3.051 véhicules aériens (UAV) ont pris leur envol pour battre le record du plus grand nombre de drone en vol.

Le record de ce spectacle lumineux éblouissant a été réalisé par Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd. à Zhuhai, Guangdong, Chine.

Les références pour ce record avaient été réalisées avec 2.200 drones en Russie le 4 septembre 2020 et par Intel Corporation (USA) avec 2.066 drones à Folsom, en Californie, le 15 juillet 2018.

Au cours de ce défi officiel, dans le ciel nocturne, les organisateurs de ce show aérien ont présenté des réalisations holographiques de l’industrie et de la technologie spatiale chinoise.

Tôt le matin, plus de 3.000 drones ont décollé en formation de grille.

Ensuite, l’essaim de drones coordonnés a commencé à changer de figure, passant d’une grille à la forme de la Terre. Le système de navigation Beidou est alors apparu (un système de navigation et de positionnement par satellites chinois, comportant trente-cinq satellites couvrant l’ensemble de la Terre).

Puis le programme Tiangong-1 (la première station spatiale développée par l’agence spatiale chinoise CNSA) est apparu dans les étoiles. Un patchwork de drones, intelligemment combinés avec des lumières à motifs complexes, a alors présenté la Station spatiale chinoise Tiangong-2 (d’une soixantaine de tonnes, la station spatiale est placée sur une orbite basse de 300 à 400 km).

Après l’audit officiel, l’arbitre a déclaré Shenzhen Damoda Intelligent Control Technology Co., Ltd. comme le nouveau détenteur du record mondial.

Source :

https://www.guinnessworldrecords.com/news/commercial/2020/10/3051-drones-create-spectacular-record-breaking-light-show-in-china

Article :

Guinness World Records

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] Biggest drone display ever! – Guinness World Records – Guinness World Records / YouTube

[2] the most amazing drone holographic light show in China – 超震撼无人机编队表演集合 – China Vision / YouTube

[3] Amazing Drone Magical Holographic Light Show in China – Drone China / YouTube

Photo :

