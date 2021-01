21 old films from 1895 to 1902 colorized with sound

Time : 22 mn 21 / [1/1]

Synopsis :

Il y a quelques mois, j’ai trouvé une chaîne YouTube incroyable avec des vieux films Lumière dotés d’une excellente qualité. Il était difficile de résister à ne pas faire de la magie avec du « Machine Learning » [1] avec ces derniers.

Voici le résultat de quelques mois de traitement et d’édition sonore.

Denis Shiryaev

A few months ago I found an amazing YouTube channel with some Lumiere films uploaded with great source quality. It was hard to resist not doing some Machine Learning magic with them, aaaand here is the result of a few months of processing and sound editing.

Denis Shiryaev

Films utilisés dans cette vidéo :

– 1895 : France, Lyon, place des Cordeliers, Usine, Monplaisir, chemin Saint-Victor.

– 1896 : France, lancement d’un navire. Suisse, Genève, Exposition nationale, Village suisse. Westminster Bridge, Grande-Bretagne, Londres. Lyon : Quai de l’Archevêché. Panorama du Grand Canal pris depuis un bateau. Italie, Venise, Grand Canal. Arrivée d’un train en gare de Perrache, France, Lyon. Broadway, États-Unis, New York.

– 1897 : Porte de Jaffa, côté est, Jérusalem. Les pyramides, Egypte, Gizeh. Panorama de la Corne d’Or, Turquie, Istanbul. Caravane de chameaux, Jérusalem. France, Lyon, place du Pont. Japon, Kyoto, Honshu.

– 1899 : Biarritz, la plage et la mer, France, Grande Plage. Mauvais temps au port, Italie.

– 1900 : Vue depuis un baleinier en mouvement, France. Panorama pris depuis une chaise à porteurs, 25 janvier 1900, Indochine française (aujourd’hui Vietnam), village de Namo, Annam.

– 1902 : Fort-de-France, marché, Martinique, Antilles françaises.

Référence :

[1] Le machine learning se traduit par « apprentissage automatique », une technologie d’intelligence artificielle permettant aux ordinateurs d’apprendre par eux-mêmes en fonction d’un historique. Au cœur de cette technologie, des algorithmes.

Note :

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] 21 old films from 1895 to 1902 colorized and upscaled in 60 fps, with sound – Denis Shiryaev / YouTube

Photo :

Pour illustration

