Résumé SOTT – Décembre 2020 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéos]

Time : 23 mn 48 / [1/2]

Décembre 2020

Conditions météorologiques extrêmes

Traduction rapprochée :

L’année 2020 s’est terminée par des événements étonnants dus aux changements terrestres, y compris un énorme météore qui en a surpris beaucoup dans le sud de la Chine à la fin du mois. De nombreux témoins ont rapporté une série de grandes franges alors qu’il traversait le ciel.

Selon les rapports, il aurait pu laisser tomber plusieurs fragments dans la région et on soupçonne qu’il soit tombé près de la frontière entre les comtés de Nangqian et de Yusu.

Mais même si cette boule de feu a été la plus impressionnante ce mois-ci, il y a eu de nombreux rapports d’événements similaires dans d’autres pays , en particulier aux États-Unis avec deux autres cas enregistrés dans l’Idaho.

Les fortes pluies et les inondations sont en train de devenir la nouvelle norme en Asie du Sud-Est.

Le Vietnam continue de lutter contre les averses incessantes; 280 sont morts, 66 sont toujours portés disparus et 1,5 million de personnes ont été touchés en décembre . Les autorités évaluent les dégâts de cette catastrophe de plusieurs mois à 10 milles billiards (10 trillions).

Le centre des Philippines est une autre région touchée par des pluies incessantes depuis octobre. Les inondations et les glissements de terrain ont tué deux personnes et forcé les évacuations de centaines de familles ce mois-ci.

Les eaux en crue dans l’ouest de l’Indonésie ont atteint une hauteur de 5 mètres, causant des dégâts considérables et coûtant la vie à au moins 5 personnes; 2.700 maisons se sont retrouvées sous les eaux, obligeant les autorités à couper l’électricité.

De fortes pluies et des inondations extrêmes ont frappé le Brésil pour le deuxième mois consécutif. Les autorités ont confirmé au moins 700 morts rien qu’à Rio de Janeiro en une semaine.

Un énorme glissement de terrain de 700 mètres de large à Ask, en Norvège, a détruit 30 maisons, blessé au moins 10 personnes et 21 disparus. Au moins 1.000 habitants ont été évacués de la zone. Le glissement de terrain était un soi-disant « glissement rapide d’argile glacio-marine ».

L’argile glacio-marine est une sorte d’argile trouvée en Norvège et en Suède qui peut s’effondrer et se comporter comme un fluide visqueux lorsqu’elle est soumise à un stress. Il semble que l’activité géologique et volcanique puisse en être la cause. L’Islande a également présenté des phénomènes similaires au cours des derniers mois.

Time : 3 mn / [2/2]

Le 3 juin 2020, un puissant glissement de terrain de plus de 600 m de large avait emporté huit maisons dans la mer dans le nord de la Norvège. Il s’était produit sur le côté ouest de Kråkneset, dans la commune d’Alta.

Il s’agissait du deuxième événement signalé cette année en Norvège et du plus important de la région à ce jour. Le premier a eu lieu en juin et s’étendait sur plus de 600 mètres de large.

Original :

2020 ended with some amazing Earth Changes events, including a huge bolide that took many by surprise in southern China at the end of the month. Many witnesses reported a series of large bangs as it went through the sky.

According to reports, it might have dropped several fragments in the area and is suspected that it landed near the border between Nangqian County and Yusu County.

Let’s hope those fallen fragments do not carry something way worse than the exaggerated Covid flu.

But even if this meteor fireball was the most impressive this month, there were many reports of similar events in other countries, particularly in the US with two registered accounts in Idaho.

Heavy rain and floods are now becoming the new normal in Southeast Asia.

Vietnam continues to struggle with nonstop downpours; 280 died, 66 are still missing and 1,5 million have been affected just in December. Authorities assess the damage of this months-long disaster in 10 trillion.

Central Philipines is another area that has been hit by nonstop rain since October. Flooding and landslides killed two and forced evacuations of hundreds of families this month.

Floodwaters in Western Indonesia reached as high as 5 meters causing widespread damage and taking the life of at least 5 people; 2,700 homes were left underwater forcing authorities to cut off electricity and water supplies.

Heavy rains and extreme flooding hit Brazil for the second month in a row. Authorities confirmed that at least 700 died just in Rio de Janeiro within one week.

A huge 700 meters wide landslide in Ask, Norway destroyed 30 houses, injured at least 10 people, and left 21 unaccounted for. At least 1,000 residents were evacuated from the area. The landslide was a so-called « quick clay slide ».

Quick clay is a kind of clay found in Norway and Sweden that can collapse and behave like a fluid when it’s under stress. It seems that geological and volcanic activity could be the culprits. Iceland has presented similar phenomena during the past months too.

This was the second event reported this year in Norway and the largest in the area so far. The first one took place in June and ran more than 600 meters along the shore and 150 meters inland.

All this and more in our SOTT Earth Changes Summary for December 2020.

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – December 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

[2] Landslide Occurs in Alta, Norway – Jun. 3, 2020 – Disaster Compilations / YouTube

Photo :

Pour illustration