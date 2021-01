La psychose paranoïaque de notre ère : Ariane Bilheran, psychologue

Time : 23 mn 09 / [1/1]

Stéphan Bureau de Radio-Canada s’entretient avec Ariane Bilheran.

La psychologue et écrivaine Ariane Bilheran s’inquiète grandement de la polarisation des idées dans l’espace public.

« On n’a plus le droit de penser de façon différente ou marginale; on n’a plus le droit d’emprunter certains chemins de pensée. Ceci n’est pas autoritaire : ceci est totalitaire », affirme la psychologue et écrivaine Ariane Bilheran pour décrire la polarisation extrême des idées.

La docteure en psychopathologie, qui a publié un essai intitulé « Le totalitarisme et le choix de vie héroïque », déplore qu’il n’y ait plus d’espace pour la nuance dans l’espace public ou encore un espace tiers pour penser.

« Nous sommes criminalisés, marginalisés dès que nous apportons une nuance par rapport à ces deux clans. […] Ceci est extrêmement grave, et fonde aussi ce qui appartient au registre de la psychose paranoïaque, c’est-à-dire la certitude délirante. »

Biographie succincte :

Après avoir intégré l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), Ariane Bilheran a choisi d’ajouter à sa formation initiale de lettres classiques un double cursus en troisième cycle de philosophie et de psychologie.

Son doctorat de psychopathologie a porté sur la temporalité psychique dans la psychose.

Ariane Bilheran exerce une activité de psychologue (consultations, formations, supervisions, diagnostics souffrance au travail) et enseigne la psychologie clinique à l’Université de Provence. Elle dirige également la société Sémiode, un cabinet de conseil et d’études de sémiologie et d’anthropologie culturelle.

Titre, Diplôme :

Normalienne (Ulm), Master Lettres Classiques, Philosophie et Psychologie.

Fonction actuelle :

Psychologue, Dirigeante de la société Sémiode.

