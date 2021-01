Citation | Quote : « Une théorie nouvelle ne triomphe jamais… », Max Planck

« Une théorie nouvelle ne triomphe jamais. Ce sont ses adversaires qui finissent par mourir. »

« Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convaincant ses adversaires et en leur faisant voir la lumière, mais plutôt parce que ses adversaires finissent par mourir et qu’une nouvelle génération grandit qui la connaît. . . . Une innovation scientifique importante fait rarement son chemin en conquérant et convertissant progressivement ses adversaires : il arrive rarement que Saül devienne Paul. Ce qui se passe, c’est que ses adversaires s’éteignent progressivement et que la génération croissante se familiarise avec les idées dès le début : un autre exemple du fait que l’avenir appartient aux jeunes. »

Max Planck, Physicien, Scientifique allemand (1858 – 1947)

« A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it. »

Max Planck, German Physicist, Scientist (1858 – 1947)

En sociologie de la connaissance scientifique, le principe de Planck est l’idée que le changement scientifique ne se produit pas parce que les scientifiques individuels changent d’avis, mais plutôt que les générations successives de scientifiques ont des points de vue différents.

De façon informelle, cela est souvent paraphrasé comme suit : « La science progresse un enterrement à la fois ».

Source :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Max_Planck

https://fr.qaz.wiki/wiki/Planck%27s_principle

Référence :

Max Planck, Autobiographie scientifique, 1950, p. 33, 97.

Note :

Max Planck fut l’un des fondateurs de la mécanique quantique. De ses travaux fut conceptualisée l’ère de Planck, période de l’histoire de l’Univers au cours de laquelle les quatre interactions fondamentales étaient unifiées.

Il fut lauréat du prix Nobel de physique de 1918 pour ses travaux en théorie des quanta. Il a reçu la médaille Lorentz en 1927, et le prix Goethe en 1945.

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Citation | Quote : « Toute vérité… », Arthur Schopenhauer