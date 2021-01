Test antigénique à l’école l’état du droit !!! L’ARS ne peut imposer aucun test ! Maître Carlo Alberto Brusa

Time : 14 mn 18 / [1/1]

Le test antigénique détecte si la personne est contaminée par le coronavirus au moment du test. À l’instar du test PCR, il s’effectue via un prélèvement au fond du nez avec des écouvillons, le plus souvent. La différence notable se situe au niveau de la douleur : « c’est l’écouvillon pas agréable ».

Mais il se différencie sur les molécules recherchées. Puisque le test antigénique cherche des antigènes, c’est-à-dire des protéines présentes à la surface des virus.

Mais qu’on ne s’y méprenne, les tests antigéniques ont le même but que le test de référence actuel, le RT-PCR : savoir si oui ou non, on est contaminé, au moment où l’on fait le test. Ce sont les protéines virales qui sont cherchées, à la différence du test PCR, qui recherche le code génétique du virus (ARN), et du test sérologique, qui sonde les anticorps. Le test antigénique ne peut déterminer si une personne a été infectée par le passé.

Avec un résultat disponible en 15 à 30 minutes, ces tests permettent la mise en œuvre sans délai des mesures d’isolement et de contact tracing.

Notification aux Directeurs d’écoles – tests PCR

Si vous refusez que vos enfants soient soumis aux tests PCR à l’école, vous pouvez désormais envoyer le courrier ci-dessous aux Directeurs et responsables des établissements scolaires :

Cliquer pour accéder à Notification-aux-Directeurs-décoles-tests-PCR.pdf

Source :

https://reaction19.fr/

https://www.facebook.com/cab2626/

Notification aux Directeurs d’écoles – tests PCR

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009219085939

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-antigeniques-du-sras-cov-2

REACTION19 WEBTV : Maître Carlo Alberto Brusa

https://www.youtube.com/channel/UC1luzCiIzHDik9F1NFeTudQ

Note :

Maître Carlo Alberto Brusa a prêté serment le 2 mars 1994.

Lauréat de la faculté et titulaire d’un DEA de Droit Privé, ancien Chargé de Cours de Droit à l’Université de Paris II Assas et de l’Université Paris IV, Panthéon Sorbonne. Il fédère une nouvelle génération talentueuse et dynamique d’avocats qui interviennent dans plusieurs domaines du droit, aussi bien en matière de conseil que de contentieux, et qui disposent de compétences étendues dans les différentes disciplines juridiques.

Maître Carlo Alberto Brusa exerce au barreau de Paris.

CAB Associés

63, rue la Boétie

75008, Paris, France

avocats@cabassocies.com

Vidéo :

[1] Urgent : Test antigénique à l’école l’état du droit !!! L’ARS ne peut imposer aucun test ! – REACTION19 WEBTV / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Le passeport vaccin et le fascisme aux portes : Maître Carlo Alberto Brusa [Vidéo]

Plainte relative aux vaccins – Rejoignez l’action internationale en cours [Vidéos] MAJ