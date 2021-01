20 mn pour comprendre ce qu’est un discours scientifique dans le contexte du Covid-19 : Dr Philippe Bobola [Vidéos]

Time : 19 mn / [1/2]

Synopsis vidéo 1 :

Épisode n°1 d’une série de vidéos explicatives sur les mécanismes psychologiques et cognitifs auxquels les Français sont soumis depuis mars 2020 par l’État et les médias mainstream.

Dans cet épisode, le Dr Philippe Bobola (conférencier, anthropologue, physicien et psychanalyste) nous explique le lien étroit entre l’inhibition de l’action et la crise sanitaire du Covid-19.

Pourquoi la situation actuelle nous empêche de réfléchir et d’être lucide ?

Pourquoi nous priver de nos libertés nous met en inhibition de l’action et quelles sont les conséquences psychologiques et physiologiques ?

Time : 24 mn 30 / [2/2]

Synopsis vidéo 2 :

Dans cet épisode n°2, le Dr Philippe Bobola nous explique ce qu’est un véritable discours scientifique et le lien avec la crise sanitaire du Covid-19.

Pourquoi les politiques, les médias et même les scientifiques font-ils la promotion d’une pseudo-science qui censure les questions et pourquoi font-ils passer leurs croyances pour des vérités scientifiques ?

Quelles sont les vraies méthodes scientifiques à utiliser pour faire face aux questions majeures que pose cette crise sanitaire ?

C’est ce que nous allons voir dans cet épisode.

Biographie succincte :

Docteur en chimie physique, biologiste (3e cycle), anthropologue et psychanalyste adlérien, Philippe Bobola est également membre de l’académie l’AAAS (American Association for the Advancement of Science) et de l’American Chemical Society, de l’Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres et de l’Académie des Sciences de Lausanne. Il a également été chargé de cours en anthropologie au Kremlin Bicêtre et à l’hôpital Ste Anne à Paris.

Philippe Bobola dirige également une équipe de biophysique au Laboratoire de Bio-informatique et Biotechnologie et il est conférencier en France et à l’étranger sur l’environnement, l’écologie, les médecines alternatives et la population scientifique. Il est également auteur de nombreuses publications en physique, biologie et biophysique.

Depuis 10 ans, il anime des formations sur la Nature secrète du Temps, l’art et la science, le stress, les dépendances, l’intuition, l’Eau comme élément de transmutation…etc.

Note :

Retrouvez Philippe Bobola sur : https://www.unitedusavoir.com/

Vidéo :

[1] 20mn pour comprendre ce qu’est un discours scientifique dans le contexte du Covid19 (P. Bobola) – Magazine Nexus / YouTube

[2] 20 minutes pour comprendre l’inhibition de l’action & le Covid-19 avec Philippe Bobola – Magazine Nexus / YouTube

Photo :

