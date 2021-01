Cv19 : L’Italie lance un appel d’offre pour l’ouverture de camps Covid réservés aux mineurs

L’administration régionale a publié un appel d’offres concernant la mise en place de camps pour concentrer les enfants testés positifs au Covid, dont ceux asymptomatiques ou « nécessitant un isolement ».

Les enfants testés positifs devront-ils être retirés de leurs parents et concentrés dans des camps Covid ?

Expression d’intérêt pour la sélection de deux établissements, l’un au nord et l’autre au sud de la Sardaigne, susceptibles d’accueillir des mineurs positifs au Covid.

La Direction générale des politiques sociales a approuvé la manifestation d’intérêt pour la désignation d’au moins deux structures de filtrage pour l’accueil des mineurs Covid-positifs de tout le territoire régional, l’une située au nord et l’autre au sud de la Sardaigne.

L’objectif de l’appel à manifestation d’intérêt est d’identifier un nombre suffisant de structures disponibles pour recevoir et héberger des mineurs Covid positif asymptomatiques/ayant des symptômes ou des mineurs nécessitant un isolement (structures de filtrage).

Les installations auxquelles s’adresse la manifestation d’intérêt doivent répondre aux exigences structurelles, techniques et organisationnelles prévues par les dispositions régionales applicables, y compris celles concernant la prévention/transmission de l’infection à Covid-19.

Les demandes, par les organismes de gestion, doivent être présentées et signées par le représentant légal dans un délai d’au moins 15 jours à compter de la date de publication de la manifestation d’intérêt et, en tout état de cause, au plus tard à 14h00 le 21/01/2021, doivent être envoyées exclusivement par PEC à san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it.