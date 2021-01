Comment détruire une nation : La subversion idéologique – Yuri Bezmenov, ex-agent KGB [Vidéos]

Time : 1 mn 02 / [1/2]

Youri Bezmenov, aussi connu sous le nom de Tomas David Schuman, est un ex-agent du KGB, spécialiste de la guerre psychologique et des manipulations de masse.

Dans les années 70, il s’est réfugié à l’Ouest (au Canada et aux États-Unis) où il donnait des conférences dans lesquelles il décryptait le processus de subversion idéologique et de manipulation utilisé par l’Union soviétique pendant la Guerre froide. Youri Bezmenov est décédé en 1993.

Si le contexte géopolitique international a bien changé depuis sa mort, la stratégie de subversion reste la même à quelques nuances près.

La stratégie de la subversion fut codifiée il y a 2.500 ans. Le premier homme à l’avoir formulée était un général chinois (544–496 av. J.-C.) nommé Sun Tzu [1]. Il fut le conseiller de plusieurs empereurs de l’ancienne Chine. Au terme de longues réflexions, il décréta qu’implémenter une nouvelle politique dans un état étranger de façon guerrière est la méthode la plus stupide pour y parvenir.

La règle primordiale de « L’Art de la Guerre » est de ne pas combattre du tout et de saper les valeurs de celui que vous voulez conquérir, le subvertir jusqu’à ce que sa perception soit pervertie au point de ne plus vous percevoir comme un ennemi. C’est le but ultime à partir duquel vous pouvez le conquérir sans même tirer un seul coup de feu.

La subversion idéologique, ou manipulation d’opinion, ou fabrique du consentement (à accepter un régime qui va à l’encontre de vos intérêts), ou guerre psychologique, consiste donc à changer la perception de la réalité d’une population toute entière au point que plus personne ne soit capable de tenir un raisonnement correct, logique, éclairé, pour défendre ses propres intérêts, ceux de sa famille ou de son pays.

C’est un processus de lavage de cerveaux généralisé qui prend du temps et comporte quatre phases.

Présentation des grandes étapes décrites par Youri Bezmenov

La guerre se gagne en 4 phases… et sans armes

Phase 1 : La Démoralisation

Il faut entre 15 et 20 ans pour démoraliser un pays. Pourquoi tant d’années ? Parce que c’est le nombre minimum requis pour rééduquer une génération d’étudiants, pour l’exposer et la soumettre à une idéologie adverse. En moyenne, cela prend entre 15 et 20 ans pour forger une personnalité. Cela passe par des méthodes diverses d’infiltration, de propagande, d’enseignement, d’approches directes, peu importe.

Et si vous voulez « reformater » une génération pour inverser la subversion, détruire cette nouvelle perception idéologique de la réalité, revenir à « la normale », aux idées et valeurs de votre appartenance identitaire originelle, cela prend aussi 15 à 20 ans.

La démoralisation consiste donc à œuvrer à l’encontre des valeurs et principes moraux ancestraux. C’est l’objectif prioritaire des maîtres de la subversion.

Les cibles sont :

La religion.

L’éducation.

La vie sociale.

La structure du pouvoir.

Les relations professionnelles.

La justice.

Le maintien de l’ordre.

…Tout cela représente le champ d’application de la subversion.

Mais qu’est-ce que cela sous-tend exactement ?

La religion : Il faut la détruire, la ridiculiser, la substituer par diverses sectes et cultes qui captent l’attention des individus, de nouvelles croyances qu’elles soient naïves ou primitives, peu importe… La manœuvre consiste à éroder la foi traditionnelle, à détourner les gens de leur relation avec Dieu. Ensuite, il faut substituer les organisations religieuses reconnues par d’autres factices.

L’éducation : Il convient de détourner la population des enseignements constructifs, pragmatiques, utiles. À la place des mathématiques, de la physique, des langues étrangères, de la chimie, enseignez aux élèves et étudiants l’histoire de la guerre urbaine, la nourriture naturelle, l’économie domestique, la sexualité… N’importe quoi du moment qu’ils soient détournés des enseignements essentiels à leur structuration intellectuelle.

La vie sociale : Remplacez les institutions bien établies par des organisations factices. Supprimez les initiatives collectives et les responsabilités individuelles. Substituez aux liens naturels qui unissent les individus et groupes d’individus, des organes artificiels bureaucratiquement administrés.

La structure du pouvoir : Les organes traditionnellement élus ou désignés par la société sont activement substitués par des organisations artificielles constituées d’individus ou de groupes d’individus que personne n’a jamais élus.

Les gens ne les apprécient pas du tout mais ils existent et influencent considérablement nos existences. Un de ces groupes de conditionnement est constitué par les médias. Qui les a élus ? Comment se fait-il qu’ils aient acquis un tel pouvoir quasiment monopolistique sur nos esprits ?

Quand la religion, la vie sociale, l’éducation, la structure du pouvoir… sont ébranlées, déstructurées, une personne démoralisée n’est plus en mesure d’apprécier la réalité. Le réel ne l’atteint plus. Même si je la bombardais d’informations, de preuves irréfutables, de documents indiscutables, de photos, elle refuserait d’y croire. Elle a été reconditionnée.

Phase 2 : La Déstabilisation

À ce stade, les « révolutionnaires » ne se soucient plus de vos idées, de vos aspirations, de vos revendications ou de votre façon de vivre. Tout cela ne compte pas ! Il ne faut que 5 à 10 ans pour déstabiliser un pays qui a été démoralisé, qui a perdu ses valeurs et le creuset de son identité. Noir contre blanc, jaune contre vert, là où se créent les fractures et les tensions est sans importance. L’unique but à atteindre est l’affrontement entre ces groupes. C’est la stratégie du chaos et du désordre.

Phase 3 : L’Insurrection

La crise commence lorsque les organes légitimes de pouvoir et la structure sociale s’effondrent. Ils ne peuvent plus remplir leurs fonctions. On leur a substitué des organes artificiels, des comités factices et des institutions supranationales non élues. Par conséquent la population est désemparée face au chaos qui peut revêtir diverses formes : Crise financière, économique et sociale, crise identitaire, crise sanitaire…

Phase 4 : La Normalisation

À ce stade, les maîtres auto-proclamés de la société n’ont plus besoin de révolution ni de radicalisme. On stabilise simplement le pays par la force.

Les nouveaux maîtres ont besoin de stabilité pour exploiter le pays, pour récolter les fruits de leur victoire. La normalisation est une expression d’un grand cynisme, issue de la propagande soviétique. Quand les chars de l’Armée Rouge ont envahi la Tchécoslovaquie en 1968, Brejnev a déclaré : « Maintenant la situation en Tchécoslovaquie est normalisée ». Cela consiste à instaurer un gouvernement « Big Brother ».

Comment lutter contre la subversion qui conduit à l’émergence d’un pouvoir dictatorial ?

Aujourd’hui, la situation est hors de contrôle. Elle est même épouvantablement hors de contrôle. La plupart des politiciens, des médias et le système éducatif forment des générations qui croient vivre une période de paix. C’est faux ! Nous sommes en guerre. Une guerre non déclarée mais totale contre les fondements même de notre civilisation.

« L’histoire est un perpétuel recommencement. »

Thucydide, homme politique, stratège et historien athénien, (né vers 465 av. J.-C, mort entre 400 et 395 av. J.-C)

Note :

[1] Sun Tzu est un général chinois du VIe siècle avant J.-C. (544–496 av. J.-C.). Il est célèbre en tant qu’auteur de l’ouvrage de stratégie militaire le plus ancien connu : « L’Art de la Guerre ». L’idée principale de son œuvre est que l’objectif de la guerre est de contraindre l’ennemi à abandonner la lutte, y compris sans combat, grâce à la ruse, l’espionnage, une grande mobilité et l’adaptation à la stratégie de l’adversaire. Tous ces moyens doivent ainsi être employés afin de s’assurer une victoire au moindre coût (humain et matériel). Les idées de « L’Art de la Guerre » ont été reprises et adaptées par différents auteurs pour définir des stratégies managériales, notamment en stratégie d’entreprise. Dans un sens plus large, « L’Art de la Guerre » peut être interprété comme une méthode de résolution des conflits.

