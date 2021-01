Paralysie du sommeil | The Nightmare : Shadow people – The Entity [Vidéo]

Âmes sensibles et mineurs s’abstenir

Synopsis :

Et si l’on vous disait que chaque nuit, quand vous vous endormez, que vous n’êtes pas seul ? Que vous êtes entouré de forces obscures qui rodent et vous observent ? Et si l’on vous disait que vous pourriez vous réveiller paralysé, sans défense, avec ces ombres à vos côtés ? Et si l’on pouvait vous prouver que cela arrive vraiment ?

C’est ce que Rodney Ascher démontre dans « The Nightmare ». Malgré son sujet terrifiant, ce n’est pas un film de fiction mais un documentaire présentant des événements et phénomènes réels racontés par ceux qui les ont vécus.

« Ce n’est pas un cauchemar. C’est réel. Je le sais. »

Si le documentaire a des allures de film d’horreur, c’est parce Rodney Ascher se penche sur un sujet cauchemardesque, et pourtant répandu : la paralysie du sommeil.

La paralysie du sommeil est, comme son nom l’indique, un trouble du sommeil assez particulier. Voire excessivement troublant. Il se manifeste par une incapacité à bouger lorsque le sujet se retrouve à mi-chemin entre le sommeil et l’éveil. Une immobilisation à laquelle peuvent se rajouter des hallucinations, un sentiment de danger imminent, ou l’impression d’étouffer.

Si la science parvient à expliquer à peu près ce phénomène, sans y trouver de véritable remède et explication fiable, il n’en reste pas moins qu’il touche un grand nombre de personnes, et que cela reste une expérience traumatisante.

Rodney Ascher recueille dans ce documentaire les témoignages de nombreuses personnes victimes de ce trouble insolite.

