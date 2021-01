Planet Lockdown | Verrouillage planétaire : Catherine Austin Fitts [Vidéos]

Time : 48 mn 35 / [1/2]

Voici l’interview qu’elle a donnée au réalisateur du documentaire.

Synopsis :

« Planet Lockdown » est un documentaire américain sur le verrouillage et le hold-up planétaires liés au Covid-19.

Catherine Austin Fitts est une ancienne banquière et a travaillé comme assistante du secrétaire d’État au Logement sous l’administration George W. Bush. Elle est à l’origine de la dénonciation de nombreuses fraudes et a fondé la société de conseil Solari qu’elle dirige.

Catherine Austin Fitts nous livre ses explications concernant les banques, les émeutes, le vaccin, les projets des globalistes et propose sa solution.

Voici une entrevue exclusive avec Catherine Austin Fitts, fondatrice du service de conseil en investissement Solari. Elle nous livre ses explications concernant la situation que nous vivons. Elle évoque les banques, les émeutes, le vaccin, les projets des globalistes et propose sa solution.

« Je m’appelle Catherine Austin Fitts, je suis l’éditrice du Rapport Solari, fondatrice et directrice générale des services de conseil en investissements Solaris. Je viens de publier une énorme étude intitulée « L’État de nos monnaies », et ce que j’ai décrit est le fait que pendant de nombreuses décennies le dollar a été la monnaie de réserve au sein d’un système bien implanté. Les banquiers centraux essaient d’introduire un nouveau système, mais il n’est pas encore prêt pour être mis en place. Nous sommes dans une période de grands changements et d’incertitudes où les banques centrales essaient de maintenir et d’allonger le système du dollar en attendant d’accélérer la mise en place du nouveau système. Ils doivent introduire le nouveau système sans que personne ne se rende vraiment compte de ce qu’il en est exactement. Nous avons donc eu un système de monnaie de réserve mondiale – le dollar – qui doit évoluer et changer. Les banquiers centraux essaient de mettre en place un nouveau système et pour ce faire, ils essaient de détendre l’ancien et d’accélérer le nouveau, ce qui rend la situation très chaotique car une grande partie du nouveau système a été testé et a fait l’objet de prototypes. Il implique de nombreuses industries différentes. Je décris donc le nouveau système comme la fin des monnaies. Nous introduisons, non pas une nouvelle monnaie, mais essentiellement un nouveau système de transaction qui sera entièrement numérique et qui sera essentiellement la fin des monnaies telles que nous les connaissons. »

« Ce qu’ils essaient de faire est d’utiliser essentiellement tout l’argent de la planète. C’est donc énorme. C’est compliqué, c’est désordonné et le défi qu’ils doivent relever est de savoir comment commercialiser un système dont personne ne voudrait si les gens le comprenaient. Bien sûr la façon dont vous faites cela va avec une crise des soins de santé. Et pourquoi la crise des soins de santé va-t-elle avec cela ? Parce qu’en général ces quelques personnes veulent contrôler le plus grand nombre de personnes. La question est de savoir comment on peut faire entrer tous les moutons à l’abattoir sans qu’ils ne s’en rendent compte et sans qu’ils résistent. »

« Donc la chose parfaite, ce sont les ennemis invisibles. Donc nous avons eu la guerre contre le terrorisme, vous savez avec les terroristes invisibles et puis maintenant nous avons un virus. C’est parfait parce qu’il est invisible. »

Cette entrevue exclusive avec Catherine Austin Fitts couvre le spectre de la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Elle a été réalisée comme faisant partie du long métrage documentaire « Planet Lockdown ». Le film complet, une fois sorti à la fin du mois de janvier, sera disponible sur www.PlanetLockdownFilm.com. L’analyse de Catherine se trouve sur : www.solari.com.

À propos de Catherine Austin Fitts

Catherine Austin Fitts (née le 24 décembre 1950) est une ancienne banquière d’investissement américaine et ancienne fonctionnaire qui a été directrice générale de Dillon, Read & Co. et secrétaire adjointe des États-Unis au logement et au développement urbain pour le logement pendant la présidence de George HW Bush. Elle a beaucoup écrit et commenté le sujet des dépenses publiques et a allégué plusieurs cas de fraude gouvernementale à grande échelle. Elle est la fondatrice et directrice générale des services de conseil en investissements Solaris.

Catherine Austin Fitts est née à Philadelphie, en Pennsylvanie. Elle a obtenu un baccalauréat en histoire de l’Université de Pennsylvanie. Après avoir obtenu son diplôme, elle a brièvement travaillé comme barman jusqu’à ce qu’un de ses clients, qui était directeur des admissions à la Wharton School, l’encourage à poursuivre des études supérieures. Elle a reçu son MBA de Wharton en 1978.

Après ses études supérieures, Fitts est allé travailler chez Dillon, Read & Co. Alors que là, en 1982, elle a organisé une nouvelle vente d’obligations municipales pour lever plusieurs milliards de dollars pour revitaliser le système de métro de New York, marquant la première fois qu’une agence publique avait vendu des obligations adossées à des tarifs avenants. En 1986, Fitts est devenue la première femme promue au poste de directrice générale de Dillon, Read & Co. dans les 156 ans d’histoire de la banque d’investissement. À la tête de la banque, elle est devenue ce que Business Week a décrit comme « la plus grande championne de Wall Street » des obligations de services publics.

Département américain du Logement et du développement urbain (HUD)

Lors de l’élection présidentielle américaine de 1988, elle a travaillé sur la campagne de George H.W. Bush et a été nommée secrétaire adjointe du logement et du développement urbain pour le logement dans l’administration Bush où elle a été présentée comme « La femme de ménage de HUD », chargée de réparer sa réputation au lendemain de la crise de l’épargne et des prêts. Parmi ses premières observations lors de son entrée en fonction, le ministère avait un portefeuille d’assurance hypothécaire de 300 milliards de dollars, mais n’employait qu’un seul actuaire agréé. Les réformes qu’elle a annoncées comprenaient un plan de vente de maisons saisies par le gouvernement à un rabais de 50 pour cent à des organisations à but non lucratif pour fonctionner comme des locations; auparavant, le gouvernement cherchait à vendre des propriétés résidentielles à la valeur la plus élevée possible, ce qui se traduisait par une grande quantité de biens immobiliers qu’il devait gérer à grands frais et une pénurie de parc de logements sur certains marchés à forte densité.

Elle a démissionné de son poste en 1990, à la suite d’un rapport selon lequel sa relation avec le secrétaire au logement et au développement urbain Jack Kemp s’était détériorée, rapport que Kemp a nié. Le départ de Fitts a incité la critique de Kemp; elle avait été – selon Neal Peirce – « largement considérée comme le meilleur manager qu’il avait engagé ».

Selon Fitts, elle s’est vu offrir un rendez-vous au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale après son départ de HUD, mais elle a refusé, préférant retourner dans le secteur privé à la place.

Hamilton Securities et Solari

Après avoir quitté le gouvernement, Fitts a fondé Hamilton Securities, une maison de courtage appartenant à ses employés, qu’elle a dirigée jusqu’en 1998. En 1993, Hamilton Securities a remporté un contrat avec HUD pour gérer son portefeuille de placements de 500 milliards de dollars. Tout en gérant le portefeuille de HUD, Fitts a conçu un logiciel simplifié de vente de prêts hypothécaires – « Community Wizard » – qui, selon certains, a permis au département d’économiser plusieurs centaines de millions de dollars.

En 1997, HUD a annulé le contrat de Hamilton en raison de ce qu’il prétendait être des erreurs comptables concernant le programme; une enquête sur Hamilton Securities a été lancée par l’inspecteur général du HUD, le FBI et la Securities and Exchange Commission. Selon Fitts, l’enquête a été entreprise à titre de représailles contre elle; elle prétend que les données de Community Wizard ont révélé que certains titres hypothécaires garantis par le gouvernement fédéral peuvent avoir été émis frauduleusement. Un plaignant de l’extérieur, un entrepreneur du gouvernement, a accusé des délits d’initié et du truquage d’offres dans son affirmation que Hamilton Securities avait obtenu son entreprise HUD en raison du favoritisme, les accusations de Hamilton Securities ont été rejetées. En 2002, l’enquête a été clôturée avec préjugé, les enquêteurs déclarant qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles de Fitts ou de Hamilton Securities. Cependant, selon Fitts, tous les actifs de la société, ainsi que ses biens personnels, ont été détruits pour se défendre au cours de l’enquête pluriannuelle.

Fitts a ensuite fondé Solari, une société de conseil en investissement, qu’elle dirige à partir de 2020.

English version

Time : 48 mm 31 / [2/2]

Source :

https://home.solari.com/

https://planetlockdownfilm.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_Austin_Fitts

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_numérique_de_banque_centrale

https://lapressedupeuple.quebec/blog/2021/01/07/planet-lockdown-verrouillage-planetaire-linterview-de-catherine-austin-fitts/

https://guyboulianne.com/2021/01/03/catherine-austin-fitts-nous-livre-ses-explications-concernant-les-banques-les-emeutes-le-vaccin-les-projets-des-globalistes-et-propose-sa-solution/

Article :

Guy Boulianne

Vidéo :

[1] Planet Lockdown | Verrouillage planétaire

[2] Catherine Austin Fitts Full Interview Planet Lockdown – Barbara Barwell / Vimeo

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

Coronavirus : L’opération « Warp Speed », la poussée à grande vitesse pour les vaccins contre le Covid-19 [Vidéo]