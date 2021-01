« C’est du jamais vu dans l’histoire de la médecine », Dr Louis Fouché [Vidéo]

Time : 1 hr 01 mn / [1/1]

Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, le Dr Louis Fouché a depuis eu l’occasion de partager sa vision de la crise sanitaire sur les réseaux sociaux et dans certains médias, invitant à « la sagesse » et à « la prudence ».

Que nous dit vraiment cette crise sur l’état de notre société ? La crise sanitaire n’est-elle qu’une composante d’une crise beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde, une « crise systémique » ?

« Esprits de Liberté » s’est entretenu avec le Dr Louis Fouché pour répondre à ces questions.

Le Dr Louis Fouché est médecin anesthésiste-réanimateur à l’Hôpital de la Conception de l’AP-HM à Marseille.

Il est également le créateur du collectif Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants et universitaires.

https://reinfocovid.fr/

[1] Dr Louis Fouché : « C’est du jamais vu dans l’histoire de la médecine » – Epoch Times France / YouTube

