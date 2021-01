CIA : Le Programme Phoenix [Vidéos]

Âmes sensibles et mineurs s’abstenir

Ce n’est qu’une très courte introduction au programme. Je vous invite à lire sur le sujet. C’est fascinant et dégueulasse à la fois. Même le simple « suicide » du Directeur de la CIA, William Colby, est une histoire qui mérite son propre livre.

Le Programme n’aurait pas pu s’établir sans la complicité du gouvernement nord-vietnamien. Colby a admis 20 000 meurtres mais le Vietnam assure que c’est plus près de 40 000.

Quand nos dirigeants importent le programme, c’est certainement pour notre bien…

Le Programme Phoenix est-il toujours en cours présentement ?

Tant et aussi longtemps que ce pays tente de maintenir un empire… Phoenix, ou un autre programme similaire sera un mal nécessaire.

Le programme Phoenix (connu au Viêt Nam sous le nom de Kế Hoạch Phụng Hoàng) était une opération secrète américaine pendant la guerre du Viêt Nam, qui combinait le recueil de renseignements et la mise sur pied d’opérations contre-révolutionnaires lancées à partir de la fin de 1969. Il s’agissait de retourner les méthodes de contrôle de la population et de guérilla contre le Front national de libération du Sud Viêt Nam dans le territoire de la République du Viêt Nam (Sud-Vietnam). Les officiels américains le définissent comme un effort systématique de coordination du renseignement et de l’exploitation.

Cette opération est très controversée à cause des méthodes radicales utilisées durant celle-ci.

À l’occasion de ce programme qui est l’une des activités du Civil Operations and Revolutionary Development Support créé le 9 mai 1967, les forces spéciales américaines et la CIA opérèrent en étroite collaboration avec les unités de reconnaissance provinciales (URP). Celles-ci étaient formées à partir d’unités telles que les forces MIKE (groupes de choc d’élite sud-vietnamien, qui avaient suivi l’entraînement des forces spéciales) et les Chieu Hoi qui rassemblaient les défecteurs du Viêt-Cong.

Les URP, corps de professionnels bien payés , furent sans doute les meilleures troupes indigènes jamais déployées en République du Viêt Nam.

Leurs conseillers sont aussi bien des membres des Special Forces de l’US Army que des SEAL de l’US Navy.

Bras armé du programme Phoenix, les URP opéraient par groupes de 10 ou 20 hommes, commandés par des instructeurs américains. Ils menèrent à bien les missions les plus diverses : renseignement et reconnaissance, embuscades et raids contre les collecteurs d’impôts, enlèvements de responsables susceptibles de fournir des informations vitales et, au besoin, assassinats ou représailles.

Ce programme fut une réussite dans le delta du Mékong, en partie en raison de la présence des SEAL et des URP. Dans l’ensemble, de 1967 à 1971, l’infrastructure du Viêt-Cong au Sud Viêt Nam passa de 80 000 ou 100 000 personnes à moins de 2 000 et même à un millier selon certaines sources.

Le nombre de victimes de cette opération parmi lesquelles il y aurait eu des civils, serait selon les sources, de 26 000 à 41 000 personnes.

Commissions d’enquête parlementaires

Après le Watergate (1972), la lumière se jette sur la CIA et ses opérations illégales et immorales. C’est ainsi que l’opération Phoenix est critiquée. Ses dessous sont révélés en partie par un article en une du New York Times écrit par le journaliste Seymour Hersch le 22 décembre 1974 (The New York Times « Huge C.I.A. Operation Reported in U.S. Against Anti-War Forces. »). La Commission Rockfeller fut nommée par le président Carter pour enquêter. En 1975, le Sénat lance la Commission Church. La même année, le président Ford lance la Commission Nedzi remplacée 5 mois plus tard par la Commission Pike. Ces diverses commissions questionnent William Colby sur l’opération Phoenix et les assassinats ciblés. Ces remous coûtent à Colby sa place de directeur de la CIA, remplacé par G. Bush. Rien ne sera reconnu officiellement. Colby se suicidera en 1996.

