En Allemagne, un camp de détention pour les récalcitrants à la quarantaine – FranceSoir [Vidéos]

Dans un reportage publié le 22 janvier 2021 sur son site internet, le journal allemand « Bild D » nous dévoile les coulisses d’un camp de détention qui ouvrira en février 2021 à l’attention des Allemands qui ne respecteraient pas leur quarantaine.

L’Allemagne va emprisonner ceux qui ne respectent pas leur quarantaine

Dans cette course aux lois liberticides toujours plus folle entre les différents gouvernements européens, l’Allemagne a visiblement décidé de franchir un nouveau palier en ce début d’année 2021. En effet, dans un reportage daté du 22 janvier, le journal allemand « Bild » nous rapporte que le Land de Schleswig-Holstein s’apprête à ouvrir en Février dans la ville de Moltsfelde un centre de détention pour les personnes qui, à plusieurs reprises et qu’elle qu’en soit la raison, n’auraient pas respecté leur quarantaine.

Ce reportage vidéo de « Bild vise » ostensiblement à inciter les gens à rester chez eux, au risque sinon d’être traités comme des criminels. Les termes « détenus » et « prison corona » y sont par exemple mentionnés. Même si Jan Peter Schröder, administrateur du district de Segeberg, reconnaît qu’il s’agit là de la dernière étape possible à mettre en place dans la lutte contre la pandémie, puisque celle-ci va directement à l’encontre « de la liberté fondamentale de circuler », Sönke E. Schulz, le directeur général du Land, se veut quant à lui moins diplomate.

Il prévient : « Si tu ne te soumets pas à la quarantaine… Dernière chance, ou on a un bel établissement à Moltsfelde ».

Comme pour mieux appuyer ces propos, le reporter nous explique ensuite que si ce centre, habituellement occupé par des ados et des enfants, possède bien un terrain de basket et une cour dans laquelle il est possible de se promener, cette option ne sera pour autant pas disponible pour les détenus qui auront rompu leur quarantaine, puisqu’ils seront obligés de rester dans l’une des six « cellules de 12m² ».

Même si ce nombre de cellules disponibles est faible d’un point de vue dissuasif, il n’en demeure pas moins qu’un nouveau cap vient bel et bien d’être franchi outre-Rhin dans la lutte contre le coronavirus. Une innovation répressive dont le gouvernement français ne nous a pas encore vanté les mérites.

Tout vient à point à qui sait attendre ?

La police locale a le droit de placer en quarantaine des personnes exposées au Covid-19. Si elles rompent leur isolement à plusieurs reprises, elles risquent d’être enfermées de force. L’État de Saxe, un des épicentres de l’épidémie, a confirmé vouloir convertir une partie d’un camp de réfugiés à cet effet. L’État de Bade-Wurtemberg a pris une mesure semblable : il met ainsi à disposition des chambres sous surveillance policière dans deux hôpitaux.

Cet enfermement est bien légal : la loi fédérale sur la protection contre les maladies infectieuses permet d’enfermer une personne qui ne respecte pas sa quarantaine.

Certains Länder ont prévu des mesures d’enfermement pour ceux qui, à plusieurs reprises, ne respecteraient pas leur quarantaine.

