Scandale du vaccin Pfizer : +4 MDS de PROFITS avec la 6e dose – Guy de La Fortelle [Vidéo]

Les flacons de vaccin Pfizer contiennent finalement six doses, et non cinq. Dès lors, le laboratoire va diminuer le nombre de flacons livrés à la France.

Après la Belgique, c’est au tour de la France de déchanter. Le laboratoire Pfizer va en effet réduire le nombre de flacons de vaccin anti-covid-19 livrés dans le pays, a confirmé l’entreprise pharmaceutique au Télégramme. Une annonce qui n’a rien à voir avec les difficultés d’approvisionnement du laboratoire, qui l’obligent déjà à réduire un temps la voilure dans toute l’Europe.

Cette fois, la décision est liée à la 6ème dose. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a en effet constaté, le 8 janvier dernier, qu’un flacon de vaccin Pfizer ne contenait pas cinq doses, comme cela était indiqué, mais pouvait aller jusqu’à six. Une portion supplémentaire qui permettait aux États de gagner 20 % de vaccin par fiole et de vacciner davantage de personnes gratuitement.

Le contrat porte sur le nombre de doses

Or, rappelle le laboratoire, « les commandes passées par les États auprès de Pfizer ont toujours été basées sur un nombre total de doses, et non de flacons ». Prenant acte de la décision de l’EMA (European Medicines Agency), la firme considère qu’il y a donc lieu pour elle de réduire le nombre de flacons livrés, puisqu’une fiole contient plus de doses qu’annoncé.

« Nous allons tenir nos engagements de livraison auprès des États conformément aux commandes qui ont été passées », rappelle néanmoins Pfizer au Télégramme. Autrement dit, la France recevra toujours le même nombre de doses commandées, mais dans moins de contenants : pour 100 portions, il faudra désormais 16,6 flacons, contre 20 auparavant. Sur une semaine, cela représente 17 000 fioles en moins.

Reste qu’en appliquant cette règle à tous les pays qui lui ont passé commande, le laboratoire réalise ici une économie d’échelle non négligeable. Autant de flacons disponibles que Pfizer pourrait revendre à d’autres pays. La firme précise d’ailleurs que ses objectifs de production en 2021 ont été revus à la hausse, passant de 1,3 à 2 milliards de doses, grâce, notamment, à ce recalibrage en six doses.

Des gestes particuliers

Pour les acteurs de santé, cette annonce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Dans les centres de vaccination, cette 6ème dose gratuite en plus était vue comme une bouffée d’oxygène pour vacciner plus de personnes – et plus vite -, alors que les centres croulent sous la demande.

Surtout, tout le monde ne peut extraire, dans les faits, la fameuse 6ème dose. Selon l’EMA (European Medicines Agency), cela nécessite un certain type de seringues et une manière particulière de s’y prendre. « Des références doivent être passées aux différents établissements pour rappeler les conditions dans lesquelles il faut extraire cette 6ème dose, à la fois sur les gestes et le matériel », indiquait Olivier Véran, ministre de la Santé, dès le 13 janvier, évoquant « un vrai défi ».

En Belgique, où le laboratoire applique également cette nouvelle règle, la Flandre a annoncé mardi soir qu’elle suspendait provisoirement la vaccination dans les hôpitaux avec le vaccin de la firme. Selon la région, Pfizer n’est plus « en mesure de garantir une sécurité d’approvisionnement de ses vaccins dans les prochaines semaines ».

