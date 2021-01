Chine | Covid-19 : le dépistage rectal de plus en plus fréquent et jugé plus fiable [Vidéos]

Time : 2 mn 51 [Vostvfr] / [1/2]

China’s government is tightening up its already draconian measures and introducing a new testing protocol that, Chinese doctors say, is more accurate and will help suppress the virus. There is one catch however : it requires an anal swab.

Le gouvernement chinois resserre ses mesures déjà draconiennes et introduit un nouveau protocole de test qui, selon les médecins chinois, est plus précis et aidera à supprimer le virus. Il y a cependant un hic : il nécessite un prélèvement anal.

Aujourd’hui en Chine, les autorités prennent de nouvelles mesures pour endiguer l’épidémie. Cette méthode est jugée plus fiable pour détecter des traces du virus, notamment des mutations du Covid-19, selon des chercheurs.

A l’approche du nouvel an chinois, la Chine recourt de façon croissante aux dépistages Covid-19 rectaux pour tester les sujets à risque et les voyageurs arrivant de l’étranger. La méthode est plus fiable selon les chercheurs, mais elle est critiquée par des internautes. Si le pays a largement endigué l’épidémie de coronavirus depuis le printemps 2020 grâce à de strictes restrictions, de petits foyers localisés ont éclaté ces dernières semaines. Ils ont poussé les autorités sanitaires à réaliser des dépistages PCR massifs et rapides de dizaines de milliers d’habitants.

Les prélèvements sont effectués en général par frottis dans le nez ou la gorge. Selon la télévision publique CCTV, les résidents de plusieurs quartiers de Pékin ont été récemment soumis à un écouvillonnage rectal. La mesure est également imposée aux personnes en quarantaine obligatoire dans les hôtels, notamment les voyageurs en provenance de l’étranger.

Le virus reste plus longtemps dans l’anus que dans le nez

« Le dépistage rectal consiste à insérer dans l’anus un coton-tige imbibé de solution saline d’environ deux à trois centimètres », explique le site américain Bloomberg. Cette méthode « permet d’augmenter le taux de détection des personnes infectées » car « le coronavirus reste présent plus longtemps dans l’anus que dans les voies respiratoires », a indiqué à CCTV le médecin Li Tongzeng, de l’hôpital You’an de Pékin.

« Le dépistage rectal permet d’augmenter le taux de détection des personnes infectées, notamment par les nouveaux variants », a précisé Li Tingzeng, ce vendredi à France info.

Sur internet, les réactions oscillent mercredi entre l’effroi et la dérision. « Soulagé d’être déjà rentré en Chine ! », écrit un utilisateur du réseau social Weibo. « C’est pas trop douloureux mais certainement super humiliant », estime un autre.

Une méthode jugée « humiliante » par certains internautes

D’aucuns ayant déjà dû subir l’écouvillonnage rectal s’en remettent à l’humour. « J’ai fait deux dépistages anaux. Dans la foulée, on m’a aussi prélevé un échantillon dans la gorge. A chaque fois, j’avais peur que l’infirmière oublie de changer d’écouvillon entre les deux », plaisante un utilisateur de Weibo. CCTV a précisé dimanche que les tests rectaux n’avaient pas vocation à être généralisés car ils ne sont « pas assez pratiques ».

Avec une épidémie de Covid-19 qui fait encore rage dans de nombreuses régions du monde, la Chine, qui limite déjà fortement les arrivées internationales depuis mars 2020, a renforcé ces derniers mois les restrictions.

Toutes les personnes désirant se rendre dans le pays doivent présenter avant l’embarquement deux tests Covid-19 négatifs (PCR et sérologique) et effectuer à leur arrivée et à leurs frais une quarantaine d’au moins 14 jours dans un hôtel – voire souvent plus.

China is pushing a new coronavirus test on the population—an anal swab test. Though there’s no evidence it’s actually better at detecting Covid-19, and the World Health Organization hasn’t endorsed it, since when does the Chinese Communist Party care about the feelings of the Chinese people ?! This is certainly one of the stranger pieces of China news for 2021.

La Chine pousse un nouveau test de coronavirus sur la population – un test de prélèvement anal. Bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’il est réellement meilleur pour détecter Covid-19, et que l’Organisation mondiale de la santé ne l’a pas approuvé, depuis quand le Parti communiste chinois se soucie-t-il des sentiments du peuple chinois ?! C’est certainement l’une des nouvelles les plus étranges de la Chine pour 2021.

