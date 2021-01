Traitement alternatif naturel contre le cancer : Libération du Dr Lynda Thyer [Vidéos]

Time : 5 mn 51 / [1/3]

Historique :

Début 2020, une injustice tragique et un mépris flagrant des droits humains, aux conséquences dramatiques pour la santé de l’humanité se déroulent dans une prison française.

Il s’agit du Dr Lynda Thyer, une scientifique en biologie médicale, une douce anglaise de 57 ans, qui est enfermée depuis le mois d’août 2019, sous Mandat d’Arrêt Européen (MAE) à la Maison d’arrêt tristement célèbre de Fleury-Merogis, au sud de Paris. Cette prison, la plus grande de l’Union Européenne est aussi l’une des pires. Fleury-Merogis a été construite pour recevoir 2 855 prisonniers mais en abrite actuellement 4 500.

En septembre 2019, Lynda, qui se déclare totalement innocente de ce dont on l’inculpe, selon le MAE, a failli mourir d’une grève de la faim et a eu besoin d’être ranimée à l’hôpital. Ses sympathisants lui ont écrit 400 lettres et cartes, l’implorant de survivre et de garder espoir. Début décembre, elle a été remise en liberté pour se présenter au Tribunal de Grande Instance de Paris. De joyeux préparatifs pour son retour en Angleterre ont commencé. Mais, juste avant Noël, on a appris qu’elle avait été de nouveau arrêtée par la police et renvoyée à la maison d’enfer de Fleury-Merogis, avec le pronostic qu’elle n’en sortirait pas avant 12 ans…

Quel est donc le crime de cette femme intelligente et sans prétention, pleine d’empathie pour ses semblables, pour qu’elle subisse un tel châtiment, pourtant en violation de son droit fondamental à un procès équitable, une opération planifiée conjointement par le Royaume-Uni, la France et l’Union Européenne ?

Sous la direction du professeur Marco Ruggiero Docteur en Médecine DM, le Dr Lynda Thyer sauvait des vies grâce au GcMAF, une protéine humaine, naturelle et sans effet secondaire, qui guérit 75% des cancers au stade 4, en plus de maintes autres maladies, dont l’autisme. Si l’Assurance Maladie en France et le NHS britannique s’en servaient, ce remède pourrait sauver des centaines de milliers de vies par an au Royaume-Uni et en France ! Il ne présente aucun effet indésirable et il ne coûte qu’1% du prix d’une chimiothérapie. Il a été découvert dans le corps humain depuis les années 1980, puis censuré pendant 25 ans. Actuellement le soutiennent 300 scientifiques, 150 articles de recherche scientifiques revus par des pairs scientifiques, publiés dont une moitié republiée par la bibliothèque nationale de médecine d’Amérique, 350 médecins et 9 000 malades qui ont été guéris.

L’Agence de régulation des médicaments et produits de santé (MHRA) au Royaume Uni, ainsi que l’Office Central de l’Environnement et de la Santé Publique (OCLAESP) en France, semblent se consacrer à éradiquer les remèdes naturels comme le GcMAF pour protéger les profits de l’industrie pharmaceutique. A 50 000 € le traitement, la chimiothérapie est vendue cent fois son coût de production.

Bien que le MHRA reconnaisse l’innocence de Lynda, le juge et procureur français Jean-Luc Gadaud a trouvé le moyen de lancer des MAE mensongers à l’encontre de Lynda et de son PDG David Noakes, qui ont pour effet de doubler les condamnations qu’ils auraient reçues au Royaume-Uni et pour confisquer le GcMAF pendant encore 25 ans. Trois juges britanniques d’appel ont refusé d’examiner les MAE et les 9 chefs de fausses accusations qu’ils contenaient, lancés au départ contre David, puis recopiés mot pour mot par le juge Gadaud à l’encontre de Lynda, y compris même le numéro de dossier de David ! Mais Lynda et David qui ont dirigé deux cliniques à Guernesey et en Suisse n’ont absolument rien à voir avec le GcMAF en France.

Time : 2 mn 15 / [2/3]

GcMAF éradique le cancer; cellules vues au microscope et à la photographie en accéléré.

Il s’agit d’une première mondiale, et un article de recherche scientifique intitulé « Effets immunothérapeutiques multiformes du GcMAF sur les cellules cancéreuses du sein humaines / Multifaceted immunotherapeutic effects of GcMAF on human breast cancer cells » a fait l’objet d’un examen par les pairs et publié lors de la conférence d’immunologie de janvier 2013 à San Diego.

Les cellules cancéreuses du sein MCF7 humaines sont présentées à la fois dans une couche ondulée sur la surface en dessous et sous forme de « doigts » irréguliers au-dessus.

Les macrophages sont de petits cercles ronds ajoutés en bas à gauche. Ils ne font rien tant que le premier GcMAF immunitaire n’est pas ajouté.

La photographie en accéléré sur 60 heures montre la monocouche de cancer ci-dessous, passant d’abord de carton ondulé à lisse à partir du bas à gauche lorsque le cancer est détruit; puis les « doigts » cancéreux sont également mangés et détruits par les macrophages.

Cela fait partie des dosages effectués sur des lots de GcMAF, et sont réalisés dans les laboratoires First Immune.

Cela confirme le document de recherche « Effets du facteur d’activation des macrophages dérivés de la protéine de liaison à la vitamine D sur les cellules cancéreuses du sein humaines / Effects of vitamin D-binding protein-derived macrophage-activating factor on human breast cancer cells », publié dans la revue « Anticancer Research 2012 Jan; 32 (1): 45-52 », dans lequel ils ont également aimablement utilisé notre premier GcMAF immunitaire pour leurs expériences.

Qu’est-ce le GcMAF ?

Loin d’être un médicament ou un traitement médical à part entière, le GcMAF est une substance naturelle produite par le corps humain. Plusieurs expériences cliniques ont été publiées dans des revues médicales scientifiques.

Des recherches médicales furent également en cours sur le GcMAF pour le traitement des personnes en phase terminale de cancer. Les résultats étaient très prometteurs.

Le problème du GcMAF est qu’il est non brevetable, donc, non profitable pour les lobbys pharmaceutiques dont le seul et unique intérêt est de tirer des milliards de bénéfices au détriment de vies humaines de millions de malades sur cette planète.

De quoi causer un séisme catastrophique menaçant la survie de toute la mafia médicale et pharmaceutique !

Time : 32 mn 23 / [3/3]

A CHACUN DE SE FORGER SA PROPRE OPINION

Source :

https://gcmaf.se/

https://thenhf.com/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24179708/

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Lynda-Thyer-2022486456

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/sauvez-lynda-thyer/81476

https://lesmoutonsenrages.fr/2015/09/12/cancer-si-cette-decouverte-est-averee-cest-une-bombe/

https://lesmoutonsenrages.fr/2015/10/13/un-remede-interne-propre-a-lorganisme-qui-detruit-le-cancer/

https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/sauvez-lynda-thyer/81476/actualite/11674

https://cogiito.com/a-la-une/cancer-curer-finalement-libere-de-prison-ou-elle-a-ete-emprisonnee-pour-avoir-aide-les-gens-a-guerir/

https://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2017/10/des-medecins-et-chercheurs-holistiques-retrouves-morts-mysterieusement-apres-un-sommet-mondial-contre-le-cancer.html

https://everydayconcerned.net/2019/06/13/biomedical-researcher-lynda-thyer-traumatized-by-extradition-threat-narrowly-escapes-kidnap-attempt-as-natural-remedy-gcmaf-effective-in-cancer-treatment-is-demonized-by-mhra-and-pharmaceutical-estab/

https://www.researchgate.net/publication/280298091_Initial_Observations_of_Elevated_Alpha-N-Acetylgalactosaminidase_Activity_Associated_with_Autism_and_Observed_Reductions_from_GC_Protein-Macrophage_Activating_Factor_Injections

PDF à télécharger : Vaccins – Cancer et Autisme

Article :

Association Ciel voilé / Mes Opinions

Note :

Depuis 1990, 59 documents de recherche ont été publiés sur le GcMAF. 20 d’entre eux avaient trait au traitement du cancer. 46 de ces documents peuvent être consultés sur le site web GcMAF.

Vidéo :

[1] Libération de Lynda Thyer – Ciel Voilé / YouTube

[2] Cancer cells destroyed by First Immune GcMAF (gcmaf.eu) – David Noakes / YouTube

[3] GcMAF ou comment guérir du cancer naturellement, peut-être une solution ! – philippe jandrok / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment :

La Machine Prioré : La Machine à guérir le cancer aux oubliettes ! [Vidéo]

Le corps du médecin qui a fait le lien entre le vaccin et l’autisme, a été trouvé assassiné dans une rivière !

Brandy Vaughan : décès de la lanceuse d’alerte, ancienne représentante pharmaceutique des laboratoires Merck & Co [Vidéos]