Le courrier de Réaction 19 au Président de la République – FranceSoir [Vidéo]

Dans un courrier au président de la République daté de vendredi 29 janvier, l’association Reaction19 demande au président de stopper le confinement, de retrouver les libertés et de sauvegarder les libertés garanties par la constitution.

Maître Carlo Alberto Brusa, président de Réaction 19, le revendique : « fort de nos membres et sympathisants, le président doit prendre conscience de l’état d’âme du peuple français »

Nous reproduisons ci-après leur courrier qui reprend les divers éléments de gestion de la crise sanitaire par l’association fort de 55 000 adhérents et plus de 70 000 sympathisants, et expose la souffrance des Français devant la diminution des libertés parfois considérée comme arbitraire. Pour l’instant aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

Courrier recommandé de l’Association Réaction 19 au Président Macron

Monsieur le Président de la République,

Vous avez entrepris, depuis le mois de mars 2020, un matraquage réglementaire sans précédent pour diriger le pays à votre guise dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19.

Vous avez piétiné, et vous continuez à le faire, l’ensemble des dispositions internationales et nationales qui représentent les garde-fous des droits et libertés fondamentales du peuple français.

Vous disposez désormais des pleins pouvoirs, ayant entre vos mains le pouvoir législatif, ainsi que les juridictions françaises acquises à votre cause, vous permettant ainsi d’imposer vos choix politiques liberticides que vous décidez dans un conclave secret : le « conseil de défense ».

L’Association REACTION 19, qui compte aujourd’hui plus de 55.000 adhérents et plus de 70.000 sympathisants, est profondément choquée et outrée face à la dérive de la France, qui est désormais en proie à vos choix dictés par une dictature sanitaire érigée en dogme religieux.

Vous annihilez les hommes et les femmes de ce Pays, et les soumettez, à travers vos choix tyranniques, à une forme d’hystérie sanitaire, très loin de la réalité déformée par la peur, les médias et la propagande !

Depuis le mois de janvier 2020, les tromperies honteuses perpétrées par votre gouvernement se multiplient.

Dans un premier temps, par le classement de l’hydroxychloroquine comme substance vénéneuse, puis par l’inutilité du port du masque et ensuite par l’obligation généralisée de le porter imposée de manière ignoble aux enfants de 6 ans et plus !

Sans oublier la commande du « Remdesivir » approuvée par les plus hautes Autorités sanitaires européennes et françaises qui fut considéré comme l’unique solution contre l’épidémie actuelle et qui s’est révélé comme un « produit » de la plus grande dangerosité pour l’être humain et notamment votre peuple !

La tromperie supplémentaire est celle qui circule quotidiennement pour les médicaments appelés « vaccins ». Aucun débat contradictoire n’est admis, alors que ces produits médicamenteux fondés sur l’ « ARN messager », dont nous ne connaissons pas les effets à moyen et long terme, n’ont jamais été utilisés comme des vaccins dans l’histoire de l’humanité.

Les Français sont devenus des objets, des cobayes entre les mains des groupes pharmaceutiques.

Vos actions sont aussi réalisées en dehors de tout cadre juridique constitutionnel, ce qui leur ôte toute forme de légitimité.

Si de nombreux Français sont morts de cette maladie, les maladies telles que les cancers ou les maladies cardio-vasculaires sont bien plus meurtrières : 150 000 décès dus au cancer recensés en 2020 et vous, pas un mot !

Le taux de létalité de la Covid-19 demeure, en effet, minime et la moyenne d’âge des personnes dont le décès est déclaré pour cause de Covid-19 est de 84 ans, alors même que l’espérance de vie en France des personnes de cette génération (enfants nés dans les années 1950) était de 66 ans et est aujourd’hui de 82 ans !

Les décisions que vous avez prises sont hors de proportion et ont un impact catastrophique sur la société et en particulier sur la jeunesse.

Les étudiants dépriment, perdent confiance en l’avenir, s’éloignent du monde jusqu’à entreprendre de porter atteinte à leur vie, comme cela est déjà arrivé à maintes reprises mais dans le silence des médias.

Les entreprises, les commerçants, les PME, le monde de la culture à qui vous avez décidé d’interdire de vivre, de travailler, et que vous tentez de faire survivre en utilisant la « planche à billets » et « l’endettement », sont terrassés et leur capacité à se relever s’amenuise de jour en jour, jusqu’à la faillite !

Je doute que ce courrier, qui porte la voix de plus de 55 000 personnes et les milliers de courriels reçus en 48 heures, qui réclament « la liberté » et « stop au confinement », puissent faire changer l’approche que vous avez adoptée avec votre gouvernement et qui consiste en la destruction progressive des forces vives de la nation et de sa jeunesse.

Vous allez entreprendre un nouveau confinement, sous couvert d’un accord formel du Parlement qui enregistre vos « desiderata » !

Ainsi, les Français n’auront d’autres choix que de s’opposer à ces réglementations injustes, dénuées de tout fondement et relevant désormais de l’oppression à laquelle les citoyens ont le droit de résister.

Par conséquent, sachez que nous continuerons de nous battre, avec le droit et pour le droit, même si tout est fait pour nous faire taire.

Pour votre information, en 48 heures, l’Association REACTION 19 a reçu plus de 5500 courriels criant « stop au confinement », demandant que les libertés soient rétablies et que la santé ne soit plus le seul et unique prétexte pour diriger la route de la République.

Je souhaitais à l’origine joindre ces courriels au présent courrier mais, compte-tenu du nombre impressionnant, mon attestation doit vous suffire pour comprendre l’ampleur de la démarche entreprise par les Français pour vous réclamer la liberté. Bien entendu, je me tiens à votre disposition, le cas échéant, pour vous les apporter en personne, si tel est votre souhait !

Voilà, Monsieur Le Président, l’état d’âme du Peuple Français.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à nos salutations les plus attristées.

L’Association REACTION 19

Maître Carlo Alberto BRUSA

Maître Carlo Alberto Brusa a prêté serment le 2 mars 1994.

Lauréat de la faculté et titulaire d’un DEA de Droit Privé, ancien Chargé de Cours de Droit à l’Université de Paris II Assas et de l’Université Paris IV, Panthéon Sorbonne. Il fédère une nouvelle génération talentueuse et dynamique d’avocats qui interviennent dans plusieurs domaines du droit, aussi bien en matière de conseil que de contentieux, et qui disposent de compétences étendues dans les différentes disciplines juridiques.

Maître Carlo Alberto Brusa exerce au barreau de Paris.

CAB Associés

63, rue la Boétie

75008, Paris, France

avocats@cabassocies.com

[1] Maître Brusa : « Nous sommes des objets entre les mains de ceux qui ont le pouvoir » – Magazine Nexus / YouTube

