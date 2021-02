Smartphone : pourquoi la recharge rapide abîme la batterie et quand la recharger ? [Vidéos]

Time : 10 mn 02 / [1/2]

La durée de vie des batteries​ de nos smartphones​ n’est pas éternelle, et il faut savoir les traiter avec amour. Nous vous proposons donc quelques conseils​ pour allonger leur durabilité, et faire en sorte que la batterie de votre smartphone tienne le plus longtemps possible.

Des recommandations simples mais qui feront la différence sur le long-terme si vous les respectez au quotidien !

Quand on parle de la batterie de nos smartphones, cela ne rigole plus. Il s’agit surement du composant le plus décrié, qui évolue très lentement si on doit le comparer aux écrans ou au processeur. Aujourd’hui, une étude scientifique révèle pourquoi et comment la recharge rapide abîme prématurément la batterie déjà peu endurante de nos téléphones.

La capacité des batteries ne pouvant pour l’instant pas beaucoup augmenter, les fabricants trouvent des solutions alternatives comme la recharge rapide. Partant du principe qu’il faille recharger son mobile tous les jours ou les deux jours, la recharge rapide est une solution pour s’acquitter de cette tâche le plus rapidement possible.

On se retrouve ainsi avec des smartphones qui sont capable de retrouver 50 % de leur charge en seulement 30 minutes. Mais une étude scientifique très sérieuse nous explique les effets néfastes de cette technologie. Nos batteries de téléphone en lithium-ion s’usent déjà au fil du temps et des recharges. Le « Quick Charge » accélérerait ce processus.

Les séquelles après 25 cycles de recharge rapide

Plusieurs batteries ont subi 25 cycles de charge et de décharge avec la recharge rapide. On observe alors que les atomes de manganèse et de nickel qui se détachent de la structure du cristal, formant ainsi des trous dans les électrodes comme vous pouvez le voir sur l’image. Ces tâches de 0,1 mm sont ensuite irrécupérables et entraînent ainsi un vieillissement prématuré de la batterie.

De plus, la température grimpe rapidement, ce qui n’est pas bon non plus et abîme l’accumulateur. Il s’agit d’un des premiers tests sur la question réalisée à l’aide de rayons X, nous avons donc encore peu de visibilité sur les effets à long terme. En attendant, suivez quelques conseils pour préserver votre batterie comme ne pas utiliser votre smartphone lorsqu’il est en charge, le recharger uniquement avec le chargeur officiel ou encore ne pas attendre qu’il soit en dessus des 20 % pour le recharger.

Comment recalibrer la batterie de son téléphone ?

À mesure que l’on charge et décharge son appareil, la batterie peut se dégrader et Android n’en tient pas compte dans son estimation de la batterie restante. Il faut alors recalibrer la batterie pour obtenir une estimation plus juste du niveau encore disponible. Voici les différentes étapes à suivre.

En quoi consiste le recalibrage ?

Il est possible qu’au cours du temps, une batterie perde de sa capacité de charge. Cela est un phénomène d’usure commun qui est provoqué par plusieurs facteurs, mais qui est principalement dû à un mauvais entretien de la batterie. Il n’est pas rare dans ce cas de voir que son téléphone ne veut plus se charger au-delà d’un certain pourcentage, ou qu’il s’éteint alors que le téléphone indique qu’il reste encore quelques points de batterie. Cela signifie que le système n’est pas calibré sur la capacité actuelle de la batterie . Il existe un moyen pour recalibrer le tout pour obtenir une indication plus juste de sa capacité restante.

Il faut cependant être conscient qu’il n’existe pas de solution miracle. La batterie peut se retrouver calibrée comme il faut après la manipulation, mais le résultat n’est hélas pas garanti. De plus, si la batterie a perdu une quantité égale ou supérieure à 20 % de sa capacité, alors elle est trop abîmée, et il est préférable de changer de batterie… voire de téléphone.

Malheureusement, il n’existe pas une méthode unique pour recalibrer une batterie. Apple et HTC ont des techniques bien différentes de celles qui suivent, il est donc conseillé de se renseigner pour le cas de modèles spécifiques.

Pour les téléphones non rootés

Déchargez complètement le téléphone, jusqu’à ce qu’il s’éteigne. Essayez de le rallumer, et laissez-le s’éteindre pour vous assurer qu’il n’a vraiment plus de batterie.

Sans rallumer votre appareil, branchez-le à prise secteur et laissez-le charger encore une heure après sa charge complète.

Débranchez votre téléphone et démarrez-le. S’il n’affiche pas 100 %, alors la batterie n’est pas calibrée. Rebranchez votre téléphone et laissez-le atteindre les 100 %. Une fois ce palier atteint, redémarrez votre téléphone. Répétez cette étape jusqu’à ce que le téléphone affiche 100 % au démarrage.

Félicitations, votre téléphone est maintenant (normalement) calibré sur la capacité réelle de la batterie.

Bonus…

Combien de batteries lithium-ion [Li-ion] avez-vous utilisées aujourd’hui ? Les batteries lithium-ion sont pratiquement partout, mais comment fonctionnent-elles ? Comment se rechargent-elles ? Et pourquoi perdent-elles de plus en plus d’énergie lorsque vous les utilisez ? Cet épisode approfondira les détails et explorera la batterie lithium-ion de votre smartphone et répondra à chacune de ces questions.

