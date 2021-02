Comment les super-soldats génétiquement modifiés changeront-ils la guerre ? [Vidéos]

Time : 17 mn 17 / [1/2]

Emmanuel Goffi, directeur de « l’Observatoire éthique et intelligence artificielle de l’Institut Sapiens », explique pour le « Désordre mondial » que les super-soldats –aux capacités accrues par la biologie et la cybernétique – sont pour bientôt, en France et ailleurs. Ils pourraient transformer la guerre pour le meilleur et pour le pire.

Emmanuel Goffi

Captain America en chair et en os, un combattant avec un bras cybernétique, ce serait pour bientôt. Emmanuel Goffi, directeur de « l’Observatoire éthique et intelligence artificielle de l’Institut Sapiens », analyse pour le Désordre mondial les recherches sur les super-soldats que mènent les pays développés, dont la France.

La Chine est-elle vraiment en train de mener des expériences pour créer des « super-soldats » « biologiquement améliorés » ? John Ratcliffe, le dernier directeur du renseignement national de Donald Trump, a fait cette déclaration choquante dans une chronique pour le Wall Street Journal intitulée, ajoutant que « La Chine est la menace numéro un pour la sécurité nationale ».

Cela fait penser au film de Marvel, « Captain America : Winter Soldier », dans lequel Bucky Barnes, le « méchant » du film, a subi des améliorations biologiques grâce aux expériences d’HYDRA. Mais les améliorations biotechnologiques, la cybernétique et la force surhumaine qui en découlent ne sont-elles qu’un fantasme , qui a néanmoins attiré l’attention d’au moins un haut responsable de la sécurité nationale américaine ? Ou est-ce une perspective crédible ? Et comment ces technologies pourraient-elles changer la dynamique de la guerre ?

Emmanuel Goffi, directeur de « l’Observatoire éthique et intelligence artificielle à l’Institut Sapiens », fait le point sur les recherches relatives au concept de « soldat augmenté » :

« Il ne faut rien repousser d’un revers de main en disant que c’est de la science-fiction. Ce que l’on dit être de la science-fiction aujourd’hui, sera de la réalité dans 15 ou 20 ans. Le ministère français de la Défense travaille sur des scénarii avec des gens qui ont une imagination débordante –sur des scénarii qui sont complètement fantasmagoriques– pour se préparer aux guerres de demain. On ne peut pas s’interdire de penser aux terroristes cyborg. Pourquoi pas ? »

Mais jusqu’à où la technologie pourrait-elle réellement aller, et à quelle vitesse ?

« Dans quatre à cinq ans, je fais le pari qu’il y aura du Spiderman, il y aura des modifications génétiques, puisque le comité lui-même s’est dit qu’il ne fallait pas s’interdire de réfléchir à ça », explique le spécialiste.

Et les considérations éthiques dans cette affaire ? D’après Emmanuel Goffi, poser la question ainsi serait prendre le problème à l’envers :

« Ce que l’on ne veut pas admettre, c’est que les considérations éthiques sont conséquentialistes. C’est-à-dire que l’on recherche une conséquence, une fin spécifique, qui est soit de pénétrer un marché, soit d’augmenter notre puissance militaire, soit d’augmenter notre puissance technologique, mais que ça a un prix. »

Biographie succincte :

Emmanuel R. Goffi est Directeur de « l’Observatoire Ethique & Intelligence Artificielle de l’Institut Sapiens ». Il est spécialiste en sciences politiques et éthiques.

Il a servi durant 25 ans dans l’armée de l’Air française.

Titulaire d’un doctorat en sciences politiques de Science Po Paris, Emmanuel Goffi est également professeur en éthique des relations internationales à l’ILERI et chercheur associé au « Centre for Defence and Security Studies » à la University of Manitoba, à Winnipeg, Canada.

Emmanuel Goffi a enseigné et conduit des travaux de recherche dans de nombreux établissements universitaires en France et aux Canada.

Il intervient régulièrement dans des colloques et dans les médias. Il a publié de nombreux articles et chapitres d’ouvrages et est l’auteur de « Les armées françaises face à la morale : une réflexion au cœur des conflits modernes » (Paris : L’Harmattan, 2011) et a coordonné un ouvrage de référence sur les drones, « Les drones aériens : passé, présent et avenir. Approche globale » (Paris: La Documentation française, coll. Stratégie aérospatiale, 2013).

Ses recherches portent essentiellement sur l’éthique appliquée à la robotique et à l’intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la défense.

Time : 2 mn 54 [Vostvfr] / [2/2]

