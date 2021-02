« Les vaccins ARNm sont potentiellement des armes biologiques », Dr Lee Merrit, MD [Vidéo]

Time : 31 mn 25 / [1/1]

Dr Lee Merrit (MD)

Biographie succincte :

En 1980, le Dr Lee Merrit (MD) a obtenu son diplôme au Centre Médical de l’Université de Rochester (URMC) (University of Rochester Medical Center) à New York, où elle a été élue membre à vie de « l’Alpha Omega Alpha Honor Medical Society ».

Le Dr Merritt a terminé une résidence en chirurgie orthopédique dans la marine américaine (United States Navy) et a servi pendant dix ans comme médecin et chirurgien dans la marine avant de retourner à Rochester, où elle a été la seule femme à être nommée « Fellow Louis A. Goldstein » de la chirurgie de la colonne vertébrale.

Le Dr Lee Merritt exerce dans le secteur privé de l’orthopédie et de la chirurgie de la colonne vertébrale depuis 1995, siège au conseil d’administration de l’« Arizona Medical Association » et est l’ancien président de l’« Association of American Physicians and Surgeons ».

Le Dr Merritt a pratiqué durant 20 ans la chirurgie des traumatismes orthopédiques et des chirurgies complexes de la colonne vertébrale (Egalement appelée chirurgie du rachis).

Par ailleurs, elle a étudié les armes biologiques et a effectué son stage au « Centre Médical Naval National » de Bethesda au Maryland [Walter Reed National Military Medical Center (WRNMMC), connu auparavant sous le nom de National Naval Medical Center] en médecine interne.

Puis elle a été résidente en chirurgie orthopédique au « Centre Médical Naval de San Diego » [Naval Medical Center San Diego (NMCSD)].

En tant que défenseur de longue date de la médecine centrée sur les patients, le Dr Lee Merritt a eu l’occasion de débattre sur Fox News. Plus récemment, elle a participé à de nombreuses émissions radio traitant du Covid-19, dénonçant les mensonges et omissions des « technocrates » médicaux. Son récent discours à « Doctors for Disaster Preparedness (DDP) » sur « Sars-CoV2 and the Rise of Medical Technocracy » a été largement diffusé.

Le Dr Merritt a été le porte-parole de « Médecins pour la préparation aux désastres » [Doctors for Disaster Preparedness (DDP)].

Il APPARTIENT A CHACUN DE SE FORGER SA PROPRE OPINION

Note :

Interview filmée : Janvier 2021

