Résumé SOTT – Janvier 2021 : Changements Météorologiques Extrêmes [Vidéos]

Les hivers sont de plus en plus rigoureux et longs, ce qui a un impact sur les infrastructures et les cultures du monde entier. Il est clair que nous ne sommes pas bien préparés pour la prochaine période glaciaire.

La tempête de neige hivernale la plus marquante aux États-Unis jusqu’à présent a provoqué une baisse rapide de la température et a déversé de la neige du Midwest vers le nord-est, affectant des centaines de millions de personnes . Plus de la moitié des États-Unis était couverte de neige et certaines villes en ont reçu jusqu’à 48,26 cm (19 pouces). Les États-Unis connaissent une tempête hivernale après une autre sans aucun soulagement.

L’Iowa a été frappé par une nouvelle chute de neige record ce mois-ci avec 48,26 cm (19 pouces) déversés à Des Moines, le mois de janvier le plus enneigé des 130 dernières années. Des chutes de neige extrêmes ont également « enterré » le Texas et la vallée du Mississippi, laissant 150 000 personnes dans l’obscurité.

38,1 cm (15 pouces) de pluie, des inondations, jusqu’à 2,54 mètres (100 pouces) de neige, des glissements de terrain massif et des incendies de forêt ont frappé la Californie. Encore une fois, les conditions météorologiques extrêmes perturbent la vie de millions de Californiens, contribuant à un « exode massif » de l’État.

L’Europe et l’Asie ont également connu l’un de leurs hivers des plus intenses de ces dernières années, avec des températures dans certaines régions tombant à – 46,2 degrés Celsius.

La tempête Filomena a frappé l’Espagne ce mois-ci, produisant la nuit la plus froide depuis au moins 20 ans lorsque la température a plongé à -25 ° C à Molina de Aragón et à Teruel, et une chute de neige record depuis 1971 a tué un million d’arbres à Madrid. Tout cela s’est accompagné d’une tempête supercellulaire avec des vents de 150 km / h à Lleida, des crues soudaines dans le sud et un tremblement de terre de magnitude 4.4 à Grenade. Deux météores ont également été enregistrés au-dessus de la Galice et de Grenade.

La Sibérie a de nouveau battu le record mondial de températures les plus froides ce mois-ci, avec -58 ° C dans une localité, tandis que la Mongolie a fait face à l’un des hivers les plus extrêmes jamais enregistrés avec des températures aussi basses que -50 C.

La Corée du Sud a été frappée par les conditions météorologiques les plus rudes de la saison, car une vague de froid avec de fortes chutes de neige et des vents violents ont stoppé la circulation et les cloués les avions au sol. La température à Séoul a chuté à -16,1 C, avec un refroidissement éolien de -25,3 C.

De nombreux météores ont été observés ce mois, tandis qu’ une petite météorite est tombée sur une maison en Indonésie. Un signe d’activité cométaire accrue ?

De fortes pluies et des inondations ont continué de frapper l’Asie de l’Est et du Sud-Est, avec des millions de personnes touchées. La pire inondation en un demi-siècle a frappé la Malaisie, provoquant l’évacuation de 50.000 personnes , tandis que Chennai, en Inde, a enregistré les précipitations les plus élevées pour un jour de janvier depuis 1915.

Des dégâts matériels, des routes coupées, des maisons isolées… Le Sud Gironde, le Lot-et-Garonne, le Périgord et les Landes sont encore ce soir en vigilance orange risque de crues. Ces dernières heures, les débordements y ont été multiples, fort heureusement sans faire de blessés. Et même si la lente décrue est amorcée, nombre de secteurs et de maisons sont encore isolés.

