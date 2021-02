France | Impôts : L’administration fiscale de Bercy renforce la délation rémunérée !

Les « aviseurs fiscaux » font leur retour en France afin de traquer la fraude. Rétabli en 2016, puis pérennisé deux ans plus tard pour « lutter contre la grande fraude fiscale internationale », le dispositif vient d’être renforcé par le gouvernement. Jusqu’où Bercy misera-t-il sur ses « indics » ?

Les Français sont-ils envieux et vénaux ? Le fisc semble y compter pour renflouer les caisses de l’État. Un décret du Premier ministre, du ministre de l’Économie et de son ministre délégué chargé des Comptes publics, publié fin janvier au Journal officiel, acte le retour de l’« indemnisation » par Bercy de ses « aviseurs ». En d’autres mots : la rémunération par les services des impôts des délateurs devient légale.

L’application de l’article 109 de la loi de finances 2017 (Décret publié le 21 avril 2017) autorisait la rétribution des « indics » de l’administration fiscale, à titre expérimental, pour une durée de deux ans. La mesure ne s’appliquait qu’aux cas de fraude internationale.

Du moins, le redevient, car cette pratique n’est pas nouvelle en France

« Partiellement codifiée » durant les années Mitterrand, relate dans son rapport d’information la députée socialiste Christine Pires Beaune, la rémunération par le fisc des indics a perduré jusqu’en 2004. Cette année-là, Alain Lambert, ministre chargé du Budget et de la Réforme budgétaire de Jacques Chirac, décida d’y mettre un terme . Il s’agissait alors de « rechercher de petites fraudes », note la députée (13,5 millions de francs recouvrés, au cours de 419 affaires, entre 1990 et 2002), en comptant sur la délation d’un voisin suspicieux, d’un collègue jaloux ou d’un ex-conjoint vindicatif.

« Cela allait des ragots locaux, qui permettaient d’identifier un commerçant et pour lequel on rémunérait trois francs six sous, jusqu’aux fichiers Montgolfier », relate à Sputnik un ex-patron du contrôle fiscal, qui a souhaité conserver l’anonymat.