Stawamus Chief Trail : British Columbia, Canada [Video]

Time : 6 mn 51 / [1/1]

« Le Stawamus Chief », officiellement « Stawamus Chief Mountain » (souvent appelé simplement « The Chief », ou moins communément « Squamish Chief »), est un dôme granitique situé à côté de la ville de Squamish, Colombie-Britannique, Canada. Il domine plus de 700 m (2297 pieds) au-dessus des eaux de Howe Sound à proximité. C’est l’un des plus grands monolithes de granit au monde.

Les Squamish, peuple autochtone de cette région, considèrent « The Chief », comme un lieu d’importance spirituelle. Le nom de langue squamish pour la montagne est « Siám ‘Smánit » (siám’ est généralement traduit par « chef » bien que ce soit vraiment un classement social), et leurs traditions disent que c’est une maison longue transformée en pierre par « Xáays », comme « The Transformer Brothers » sont connus dans cette langue. La grande fente dans la falaise de la montagne dans la légende Squamish est une marque de corrosion laissée par la peau de « Sínulhka », un serpent de mer géant à deux têtes.

La montagne tire son nom de leur village près de son pied, « Stawamus », comme c’est également le cas avec la rivière Stawamus et le lac Stawamus, bien que la prononciation du nom du village soit différente de celle couramment utilisée en anglais.

Map

Le Parc

En 1997, le parc provincial Stawamus Chief a été créé par le ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique. Le parc a une superficie de plus de 5 kilomètres carrés et englobe non seulement « The Chief », mais aussi « Slhanay » (anciennement connu sous le nom de « Squaw »), un dôme granitique légèrement plus petit situé à une courte distance au nord-est. Le parc comprend un certain nombre de sentiers de randonnée entretenus qui mènent à travers la forêt à l’arrière du «The Chief », jusqu’à plusieurs sommets.

Au printemps 2009, un nouveau pont piétonnier a été ouvert de l’autre côté de l’autoroute. Il permet d’accéder au parc à partir d’un nouveau stationnement en direction sud en plus de relier les zones d’escalade du « The Chief » avec ceux sur les faces de granit de « Malamute Bluffs ». Ce pont (officiellement connu sous le nom de « Stawamus Chief Pedestrian Overpass ») a été construit dans le cadre des améliorations olympiques d’hiver de la route « Sea to Sky ».

Géologie

« The Chief » fait partie d’un pluton de taille moyenne (Un massif cristallin formé de roches plutoniques, constituant une grosse masse ovoïde [batholite] ou une grosse lentille [laccolite, lopolite], d’une roche granitique (granodiorite) qui a été initialement formé au début du Crétacé (il y a environ 100 millions d’années) par le lent refroidissement et la solidification du magma fondu profondément sous la surface de la Terre.

L’exhumation du corps granodiorite s’est probablement produite principalement par l’érosion des roches sus-jacentes sur des dizaines de millions d’années, avec des processus d’érosion glaciaire dominant l’exhumation au cours des 2,5 millions d’années dernières. Une fois exposé à la surface, le corps granodiorite d’origine a été façonné par l’érosion glaciaire, qui est responsable des hauts murs escarpés qui définissent « The Chief », ainsi que de l’excavation de la baie Howe, un fjord. Les caractéristiques classiques de l’érosion glaciaire sont des surfaces striées omniprésentes, particulièrement polies . Les plis et les stries observables au sommet même de la formation exigent que, au plus fort de la glaciation, toute la formation soit enfouie sous une épaisseur de glace importante.

Les ravins frappants qui séparent et définissent les trois sommets du « The Chief », sont le résultat de la fracturation et de l’effritement massique de grands blocs le long d’une série de ensembles de fractures verticales orientés à peu près du nord au sud et profondément ancrés (joints).

« The Chief », peut être la racine d’un volcan éteint parce qu’aucune activité volcanique n’a eu lieu dans la région de Squamish depuis environ 86 millions d’années jusqu’au début du volcanisme de la ceinture volcanique de Garibaldi il y a environ 2-3 millions d’années. Dans la région de Squamish, le volcanisme de la ceinture volcanique de Garibaldi a cessé pendant ou peu après la fin de la dernière période glaciaire.

Sommets

Il y a trois grandes zones au sommet :

– Premier sommet ou sommet sud : 610 m (2 001 ft).

– Deuxième sommet ou sommet du centre : 655 m (2 149 ft).

– Troisième sommet ou sommet nord : 702 m (2 303 ft).

Chaque sommet présente une étendue de granodiorite polie par les glaciers et des vues dans toutes les directions. « Third Peak » est un peu plus éloigné et isolé et est moins populaire auprès des touristes.

Une zone de sommet supplémentaire se trouve au nord de tous les sommets. Cette zone est appelée « Le Sommet du Zodiaque ». Bien qu’il puisse être considéré comme un sous-sommet du Troisième Pic, c’est peut-être la zone la plus isolée du « The Chief ». Aucun sentier approprié ne mène au sommet du zodiaque .

Sentiers de randonnée

Les trois sommets principaux sont accessibles par les sentiers de randonnée arrière entretenus du « The Chief ». Ces sentiers sont escarpés et accidentés. Dans plusieurs endroits élevés il y a de courtes sections de « sentier » qui sont si raides ou glissantes, que les chaînes et les échelles ont été boulonnées à la roche pour l’aide. L’attraction principale du « The Chief » est la grande façade granitique à laquelle on accède par le sentier principal ou par l’escalade. Les nombreux sommets offrent une vue sur la route « 99 Sea to Sky » et la rivière en contrebas. Les sommets sont dépourvus de garde-corps ou d’installations de sécurité, la prudence s’impose afin de ne pas tomber de la falaise.

Source :

En : https://en.wikipedia.org/wiki/Stawamus_Chief

https://www.exploresquamish.com/trails-routes/stawamus-chief

Article :

Wikipédia / Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] Stawamus Chief Trail, British Columbia, Canada in 4K Ultra HD – Amazing Places on Our Planet / YouTube

Photo :

Pour illustration