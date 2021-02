« Farfarout » est maintenant l’objet le plus éloigné observé dans notre système solaire

2018 AG 37 , surnommé « FarFarOut », est un objet transneptunien situé à environ 140 unités astronomiques (21 milliards de kilomètres) du Soleil. Il a été observé sur des images prises en janvier 2018 par les astronomes Scott S. Sheppard, David J. Tholen et Chadwick Trujillo.

L’annonce est faite le 21 février 2019, il s’agit alors de l’objet du système solaire le plus lointain jamais observé, dépassant 2018 VG 18 découvert par les mêmes astronomes quelque temps plus tôt.

Ils l’ont à ce titre surnommé « FarFarOut » (« très lointain » en anglais), 2018 VG 18 ayant été surnommé « Farout » (« lointain ») lors de l’annonce de sa découverte.

La perception de l’objet est à la limite de la technologie actuelle, il faudra du temps pour collecter les informations nécessaires pour en savoir plus.

L’officialisation de la découverte a lieu le 10 février 2021, après de nouvelles observations l’année précédente.

En janvier 2018, un objet lointain, désigné 2018 AG 37 et surnommé « FarFarout », a été découvert à l’aide du télescope Subaru à Hawaï. Il détient maintenant le record pour les objets les plus éloignés observés dans notre système solaire à 140 unités astronomiques (UA) loin du Soleil.

Télescope Subaru – Hawaï

La distance à laquelle se trouve l’objet céleste « FarFarOut », découvert en 2018, a été estimée plus précisément : il évolue à 132 unités astronomiques du Soleil. Cela fait bien de lui le corps du système solaire le plus distant connu.

« FarFarOut » est bien l’objet le plus distant que l’on connaisse dans le système solaire. Découvert en 2018, ce corps céleste a fait l’objet d’observations qui ont permis d’estimer plus précisément sa distance au Soleil ainsi que son orbite, a annoncé le NOIRLab, un centre de recherche américain en astronomie optique et infrarouge, le 10 février 2021.

Le même jour, l’objet répondant au surnom de « FarFarOut » (un clin d’œil à un autre objet lointain, 2018 VG 18 , surnommé « FarOut » car il était lors de sa découverte le corps céleste le plus lointain jamais observé dans le système solaire) a reçu sa désignation provisoire de la part du Centre des planètes mineures : 2018 AG 37 .

À l’origine, « FarFarOut » a été repéré à l’aide du télescope Subaru, situé à Hawaï. Lors de sa découverte, il était déjà manifeste que l’objet céleste devait être très éloigné, mais il restait complexe de bien déterminer sa distance au Soleil. Les scientifiques ne disposaient que d’observations de « FarFarOut » pendant une durée de 24 heures, ce qui n’était pas suffisant pour obtenir son orbite autour du Soleil. Les découvreurs de l’objet ont donc entrepris de le suivre à l’aide de plusieurs télescopes , Gemini North (de l’observatoire Gemini à Hawaï) et les télescopes Magellan (de l’observatoire de Las Campanas au Chili).

Très très loin d’ici (Farfarout) : détection du plus lointain objet du système solaire

À une distance stupéfiante du Soleil, des astronomes viennent de trouver ce qu’ils pensent être l’objet le plus lointain jamais identifié dans le système solaire. Ils ne l’ont pas encore caractérisée ou définie, mais il orbite autour du Soleil à une distance colossale de 132 unités astronomiques (UA), ce qui le situe 3,5 fois plus loin que Pluton.

132 fois plus éloigné que la Terre ne l’est du Soleil

Ce suivi a révélé que « FarFarOut » évolue à 132 unités astronomiques du Soleil . C’est 132 fois plus éloigné que la Terre ne l’est du Soleil (1 unité astronomique représentant environ 150 millions de kilomètres, soit la distance entre la Terre et le Soleil). Pour se rendre compte de cette distance, on peut comparer avec Pluton, située à 39 unités astronomiques du Soleil en moyenne. Cette donnée confirme que « FarFarOut » est bien plus éloigné du Soleil que ne l’est « FarOut », qui se trouve à 124 unités astronomiques du Soleil. Quant au diamètre de « FarFarOut », esquissé à partir de sa brillance et de son orbite, il semble qu’il soit de 400 kilomètres.

Distance d’objets du système solaire par rapport au Soleil, dont FarFarOut. // Source : NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva (image recadrée)

Les observations de « FarFarOut » ont révélé une autre caractéristique intéressante de l’objet : son orbite s’avère être très allongée. À son point le plus éloigné, « FarFarOut » peut se trouver à 175 unités astronomiques du Soleil, tandis qu’à son point le plus proche il peut s’en approcher à 27 unités astronomiques. L’orbite de « FarFarOut » passe donc à l’intérieur de celle de Neptune , ce qui pourrait être très intéressant pour la connaissance de l’histoire de notre système solaire. On pourrait imaginer que l’objet est passé trop près de Neptune par le passé, ce qui l’aurait projeté aux confins du système solaire. On pourrait même s’attendre à une nouvelle interaction entre « FarFarOut » et Neptune à l’avenir.

Le nom officiel de « FarFarOut » ne sera choisi qu’après de plus amples observations, qui devront avoir lieu dans les prochaines années, afin de déterminer encore mieux sa trajectoire. Étant donné que l’objet se déplace très lentement (il met un millénaire à tourner autour du Soleil), il faut des années pour étudier son orbite.

