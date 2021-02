Urgent : FranceSoir bientôt censuré ? Agissez maintenant pour dire NON !

Time : 5 mn 23 / [1/2]

Face à la tentative d’intimidation du gouvernement et des médias traditionnels, nous devons être des milliers à soutenir FranceSoir et la liberté d’expression.

Pétition nationale pour l’accès à une information libre, complète et objective

Le 29 janvier dernier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a demandé que soit réexaminé le certificat officiel qui confère à FranceSoir le statut d’organe de presse.

Ces attaques de la part d’ une institution qui devrait défendre la liberté de la presse , ne sont pas de nature à favoriser l’émergence de médias indépendants dans notre pays.

Le journal Le Parisien s’en est même offusqué et a reconnu qu’avec cette annonce, « certains dénonceront à coup sûr une censure ».

C’est la pression de trop, et c’est pourquoi je vous demande de signer d’urgence la grande pétition de soutien à FranceSoir, pour soutenir le pluralisme et la liberté d’expression.

Nous rappelons, que cette liberté de la presse en France est le produit d’une interminable lutte historique. Elle s’appuie sur les principes fondamentaux de notre démocratie qui sont inscrits dans :

– l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

– l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948

– l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme du 4 novembre 1950

Ces pressions et attaques sont d’autant plus choquantes que FranceSoir ne reçoit aucune subvention publique, ce qui garantit son indépendance totale vis à vis du pouvoir.

Il y a en France un vrai problème pour la liberté des médias, le pluralisme et l’esprit critique, alors que 90% des médias sont la propriété de milliardaires.

A l’instar de FranceSoir, la presse libre se doit de résister en permanence, non seulement contre les pouvoirs politiques , mais plus encore à l’encontre des puissances économiques et financières.

La pensée unique des médias en France n’a jamais été aussi inquiétante, et c’est pourquoi il est urgent de signer notre pétition !

Il faut SOUTENIR FranceSoir dès maintenant, un des rares médias indépendants qui joue un rôle de service public, en favorisant le pluralisme, l’esprit critique et la liberté d’expression.

Je vous remercie de signer la pétition de soutien maintenant, et de partager avec tous vos contacts.

Xavier Azalbert, directeur de la publication de FranceSoir

Time : 1 mn 56 / [2/2]

Pour défendre la liberté de la presse et dire NON à la censure.

En pleine crise sanitaire, nous avons plus que jamais besoin de grandes voix libres et indépendantes du Pouvoir et des lobbys.

Signez d’urgence la grande pétition de soutien à FranceSoir, pour soutenir le pluralisme et la liberté d’expression.

Biographie succincte :

Richard Boutry, ex-journaliste et présentateur de TF1, Soir 3, France télévision et de la chaîne KTO.

Pendant 15 ans à France Tv et TV5 Monde comme présentateur.

Actuellement, présentateur et journaliste TV chez FranceSoir.

