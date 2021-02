Moteurs de recherche alternatifs à Google

Si l’hégémonie de Google ne fait aucun doute, ils existent pourtant bien des alternatives au géant américain, dont des moteurs de recherche très innovants non seulement en matière de confidentialité mais aussi de fonctionnalités. Ils sont d’autant plus intéressants à considérer que la mainmise de Google sur les données de ses usagers peut faire peur.

Ce n’est pas un secret, sachez que lorsque vous effectuez une recherche sur Google, le moteur de recherche en conserve une trace. Vous ne passez jamais incognito aux yeux de la firme de Mountain View . Il vous piste grâce à un petit fichier texte « un log » qui contient votre requête, votre adresse IP, des informations sur votre système d’exploitation ainsi que vos « cookies », des fichiers qui permettent de retracer votre historique de navigation.

Pour les médias alternatifs, Google peut avoir impact très important sur le positionnement des sites dans les pages de résultats de recherche (SERPs). Certains sites, blogs…, où une partie des articles publiés… peuvent passer complètement inaperçus, ce qui peut déboucher sur chute drastique du trafic. Il existe plus de 1,60 milliards de sites web dans le monde. Plus de 2 millions de blogs sont publiés chaque jour sur Internet. Google, et son algorithme d’indexation, classent les pages sélectionnées en fonction de nombreux critères tenus plus ou moins secrets ; sans omettre la politique interne de Google en fonction de la thématique abordée.

Dans son livre « Dans la Google du loup » (éd. Plon), la directrice de la rédaction « d’Usine nouvelle » et de « L’Usine digitale » Christine Kerdellant évoque les pistes pour ne pas utiliser le moteur de recherche tout-puissant. Ces dernières années, les révélations à répétition d’Edward Snowden n’ont fait que valider ces craintes. Des solutions pourraient bien vous séduire.

Si vous n’avez jamais utilisé que Google, jetez un coup d’œil à d’autres moteurs de recherche et vous trouverez peut-être quelque chose que vous préférez et qui sous sera peut-être beaucoup plus utile.

Petit tour d’horizon des moteurs de recherche alternatifs :

1. Ask

Ask.com se décline en plusieurs langues et services, et est disponible en langue française. Il fut le premier moteur de type questions/réponses sur Internet et la recherche par mot-clé classique se veut plus intuitive et facile d’utilisation que les autres moteurs de recherche.

2. CC Search

CC Search est un méta-moteur de recherche d’images libres de droits, développé par Creative Commons.

CC Search peut devenir votre option préférée si vous êtes à la recherche de documents libres de droits. Ce moteur de recherche alternatif représente une excellente solution si vous avez besoin d’une image pour un article de blog, une chanson pour une vidéo ou à peu près n’importe quel type de contenu, sans devoir vous soucier des droits d’auteur.

3. Disconnect Search

Disconnect propose un multi-moteur de recherche avec toujours pour philosophie de préserver la vie privée de ses utilisateurs . Ce moteur de recherche est le moteur de recherche par défaut de Tor Browser.

Lorsque vous saisissez un terme de recherche, votre requête est redirigée et rendue anonyme par les serveurs de Disconnect avant d’être transmise au moteur de recherche que vous avez sélectionné. Cela vous permet d’utiliser votre moteur de recherche préféré sans aucun problème de confidentialité.

Disconnect Search propose également des extensions de navigateur et des applications qui vous permettent de bloquer le suivi des sites, charger les pages plus rapidement et bien d’autres fonctions basées sur la protection de la vie privée.

4. Dogpile

Dogpile est un métamoteur de recherche qui récupère les résultats de Google, Yahoo!, Yandex, Bing, et d’autres moteurs de recherche populaires. C’est un bon outil pour trouver des résultats de recherche pertinents et précis. Vous pouvez même trouver des images et des vidéos.

5. DuckDuckGo

DuckDuckGo se distingue en utilisant les informations d’externalisation ouverte provenant d’autres sites (comme Wikipédia) dans le but d’enrichir les résultats traditionnels et d’améliorer la pertinence. Vous y trouverez donc des informations ne figurants pas forcément sur Google ( les premières pages).

La philosophie de ce moteur de recherche est de préserver la vie privée et de ne stocker aucune information personnelle concernant les utilisateurs.

6. Ecosia

Ecosia est un moteur de recherche qui reverse 80 % de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui œuvrent au programme de reforestation.

En mai 2019, les utilisateurs d’Ecosia étaient principalement des Français (23 % du trafic), suivi des Allemands (17 %) et des Américains (15 %). Ses principaux concurrents étaient Qwant et DuckDuckGo, respectivement un moteur et un métamoteur de recherche spécialisés, quant à eux, dans la protection des données.

En novembre 2019, Ecosia annonce qu’il y a eu une croissance de 8 millions d’utilisateurs supplémentaires. Ecosia annonce également replanter 3 millions d’arbres en Amazonie, après les incendies d’été 2019.

7. Gibiru

Vous ne connaissez sans doute pas ce moteur de recherche, mais Gibiru existe depuis un peu plus de 10 ans. Il est simplement resté dans l’ombre de Google, et commence à peine à se faire connaître. Ce moteur, créé par un groupe de défenseurs de la vie privée sur Internet, vous garantit une navigation protégée et respectueuse de votre vie privée : pas de collecte d’adresse IP et de cookies. Les résultats de recherche sont comparables à ceux de Google , mais sans que vous soyez pisté et coincé dans une « bulle de filtre ». À noter que les recherches sont chiffrées et que Gibiru propose aussi un VPN, pour une recherche anonyme et non censurée .

8. Gigablast

Gigablast est un moteur de recherche et un annuaire web. Il dispose de son propre système d’indexation de recherche , et une de ses qualités premières, c’est qu’il vous permet d’effectuer des recherches spécialisées et de faire appel à d’autres opérateurs pour affiner ses recherches.

Gigablast indexe en temps réel des millions de sites et de serveurs sans suivre vos données, vous gardant caché des spécialistes du marketing et des spammeurs.

9. Infinity Search

Infinity Search est un moteur de recherche qui met l’accent sur la confidentialité de votre recherche. En fait, il n’enregistre pas ce que les utilisateurs recherchent et il ne consigne aucune information qui pourrait permettre de tracker leurs visiteurs. Pour accélérer les résultats de recherche, Infinity Search récupère les résultats de plusieurs sources. Mais ce moteur de recherche possède aussi son propre système d’indexation et ne se repose donc pas exclusivement sur des sources externes.

10. Lukol

Lukol utilise un serveur proxy pour fournir des résultats de recherche personnalisés à partir de Google en utilisant sa recherche personnalisée améliorée tout en conservant votre confidentialité en supprimant les entités traçables. Lukol est considéré comme l’un des meilleurs moteurs de recherche privés qui protège des fraudeurs en ligne et éloigne les spammeurs en vous protégeant des sites trompeurs ou inappropriés. Il assure l’anonymat complet de vos recherches.

11. Metacrawler

Metacrawler est un métamoteur de recherche qui n’explore pas le site web lui-même ; ils envoient les requêtes à plusieurs moteurs de recherche, comme Google, Yahoo !, Bing, Ask, etc…. puis combinent les résultats qui s’affichent sur sa page. Metacrawler donne aussi aux utilisateurs la possibilité de rechercher des images, des vidéos, de l’actualité, et des numéros de téléphone professionnels et personnels.

12. MetaGer

MetaGer est un métamoteur qui permet notamment un usage caché via le réseau TOR, pour un accès 100 % anonyme aux résultats de recherche . MetaGer ne stocke aucune adresse IP et ne transfère aucune information relative à ses utilisateurs à d’autres entreprises.

13. Oscobo

Oscobo est un moteur de recherche qui protège votre vie privée lorsque vous effectuez une recherche sur Internet. En n’utilisant pas d’outils ou de scripts tiers, vos données sont protégées contre le piratage et l’utilisation abusive. En chiffrant tout le trafic, il fournit des résultats de recherche anonymes sans aucune forme de suivi, y compris les adresses IP et les cookies . Oscobo ne partage des informations personnelles ou l’historique de recherche.

Vous pouvez rechercher des sites Web, des images, des vidéos et des cartes pour en garantir la facilité d’utilisation.

14. Qwant

Qwant est un moteur de recherche français. Il annonce depuis son lancement ne pas tracer ses utilisateurs, ni vendre leurs données personnelles, afin de garantir leur vie privée, et se veut neutre dans l’affichage des résultats.

15. SearX

SearX est un métamoteur de recherche libre. Il assure la confidentialité de base en mélangeant les requêtes avec des recherches sur d’autres plates-formes sans en stocker les données.

Il comporte plusieurs rubriques plus ou moins spécialisées ; général, fichiers, images, informatique, carte, musique, actualités, science (parcourant différentes bases universitaires et proposant différant moteurs de DOI, dont par défaut oadoi.org mettant en avant les contenus en accès libre), réseaux sociaux et enfin, vidéos.

Pour chacune de ces rubriques, il est possible de sélectionner plusieurs sources ou de les restreindre.

16. StartPage

Startpage est un métamoteur de recherche sur le Web. Sa spécificité est censément le respect de la vie privée de l’utilisateur et affirme ne conserver aucune trace numérique des recherches effectuées, pas même l’adresse IP.

Ce métamoteur de recherche interroge simultanément 10 moteurs et sites Web. Les résultats affichés constituent une synthèse de tous ceux renvoyés par les services de recherche interrogés. Les recherches peuvent s’effectuer dans quatre types d’éléments : Web, annuaire téléphonique, vidéos et images.

Le service est disponible en 18 langues et est personnalisable.

17. Swisscows

Swisscows est un moteur de recherche qui ne garde pas la trace des recherches effectuées sur son site.

Swisscows se veut une alternative aux grands moteurs de recherche – notamment Google – tant par son éthique que par sa performance technologique . Le service s’inscrit dans la tendance des moteurs sémantiques basés sur la reconnaissance des informations et qui apportent des réponses selon le contexte. Par ailleurs, Swisscows garantit aux personnes utilisatrices que leurs données ne seront pas récupérées. Dans ses conditions générales, le site souligne qu’il ne sauvegarde ni adresse IP, ni cookies, ni requête des recherches.

Le moteur ne donne pas de résultats de recherche vers des sites pornographiques et des vidéos violentes.

18. Yahoo!

Yahoo ! Existe bien avant Google, et une simple recherche vous fera savoir que ce vétéran des moteurs de recherche est toujours présent dans l’historique de navigation. Ce moteur de recherche alternatif a, lui aussi, beaucoup à offrir. Vous y trouverez notamment des articles ne figurant pas dans les premières pages de Google.

19. Yandex

Yandex est une entreprise russe, spécialisée notamment dans la recherche internet. Son moteur de recherche, basé à Moscou.

Selon une étude conjointe de TNS, FOM et Comcon, Yandex est le plus important et le plus utilisé des moteurs de recherches sur le réseau web russophone. Les instituts d’étude s’appuient notamment sur le taux d’audience et le nombre de recherches effectuées sur le moteur.

Il offre un service très similaire à Google, et vous pouvez rechercher des sites, des images, des vidéos et des nouvelles. Avec des fonctionnalités supplémentaires telles que les applications mobiles, les cartes, la traduction, le stockage dans le Cloud et plus encore, Yandex offre tout autant de fonctionnalités, mais avec une interface plus propre.

20. Yippy

Yippy est un métamoteur qui présente ses résultats de recherche en les classant par dossiers, eux-mêmes triés par pertinence de recherche.

Les possibilités de recherche intègrent différents onglets tels que l’actualité, l’emploi, les images, les blogs… Des onglets personnalisés sont même possibles en permettant à l’utilisateur de configurer les sources de sa méta-recherche . Il se décline en plusieurs versions pour PC, Tablette PC, Smartphone.

Quel moteur de recherche sans compromettre votre vie privée et obtenir des résultats pertinents ?

Nous avons énuméré les principaux moteurs de recherche alternatifs existant sur le marché mais ceci n’est qu’un aperçu du monde des moteurs de recherche alternatifs et de ce qu’ils peuvent offrir.

Que vous soyez à la recherche de plus de confidentialité, d’une meilleure convivialité ou de résultats impartiaux, vous avez le choix entre de nombreuses options. Essayez-en quelques-uns. On ne sait jamais, vous pourriez trouver une alternative à Google.

