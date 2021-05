Covid-19 : Questions à se poser avant de se faire vacciner

1. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter de porter des masques ?

Réponse de l’OMS : Non !

2. Si je me fais vacciner, les restaurants, bars, clubs, écoles, clubs de fitness, salons de coiffure, etc. rouvriront-ils et les gens reprendront-ils leur vie normale sans les protocoles Covid-19 ?

Réponse de l’OMS : Non !

3. Si je me fais vacciner, serai-je résistant au Covid-19 ?

Réponse de l’OMS : « Peut-être ; nous ne savons pas exactement, mais probablement pas. »

4. Si je me fais vacciner, au moins je ne deviendrai pas contagieux pour les autres, n’est-ce pas ?

Réponse de l’OMS : « Non, le vaccin n’arrête pas la transmission. »

5. Si je me fais vacciner, combien de temps durera le vaccin ?

Réponse de l’OMS : « Personne ne sait. Tous les « vaccins » covid sont encore au stade expérimental. »

6. Est-on sûr que le vaccin ne me tuera pas ?

Réponse de l’OMS : Non !

7. Statistiquement, le virus ne me tuera pas (taux de survie de 99,7%), pourquoi devrais-je me faire vacciner ?

Réponse de l’OMS : « Pour protéger les autres ».

8. Donc si je me fais vacciner, je peux protéger 100% des personnes avec lesquelles je suis en contact ?

Réponse de l’OMS : Non !

9. Si j’éprouve une réaction indésirable grave, des effets à long terme (encore inconnus) ou que je meurs du vaccin, serai-je (ma famille) indemnisé ?

Réponse de l’OMS : Non !

10. Si je me fais vacciner, puis-je arrêter la distanciation sociale ?

Réponse de l’OMS : Non !

11. Si mes parents, mes grands-parents et moi-même sommes tous vaccinés, pouvons-nous nous étreindre à nouveau ?

Réponse de l’OMS : Non !

12. Si je me fais vacciner, est-il possible d’attraper à nouveau le Covid ?

Réponse de l’OMS : « Oui, et nous devons donc toujours suivre les mesures de sécurité sanitaires. »

Conclusion : ?

Il appartient à chacun de se forger sa propre opinion

