« C’est la dernière crise, on arrive vraiment à la fin », Alexandre Dianine-Havard [Vidéo]

Diplômé en droit, Alexandre Dianine-Havard a exercé le métier d’avocat pendant plusieurs années à Strasbourg (France) et à Helsinki (Finlande) avant de développer le système du Leadership Vertueux : une approche du leadership axée sur la science de la vertu (arétologie) élaborée par les anciens Grecs.

Il a cofondé plusieurs instituts de leadership vertueux sur les cinq continents avec l’objectif de « former une nouvelle génération de leaders appelés à transformer la Vie, la famille, le business et la culture. »

Il a également écrit plusieurs ouvrages traduits en une vingtaine de langues dont le dernier, « Coaché par Jeanne d’Arc », a paru en 2020.

Nous avons rencontré Alexandre Dianine-Havard pour évoquer la crise sanitaire sous un autre angle, au croisement de l’anthropologie, de la philosophie et de l’arétologie. Un entretien riche, profond et inspirant qui offre un regard différent sur cette épidémie.

Que dit la crise sanitaire de notre société ? De notre rapport à la mort, à la science et au progrès ? Est-elle l’expression d’une crise plus profonde ? D’une crise de la modernité ? Annonce-t-elle un changement de paradigme à venir ? Comment transformer cette crise en opportunité et en tirer quelque chose de positif, aussi bien sur le plan individuel que collectif ? Quelles vertus cultiver pour se sublimer et la dépasser ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Havard

https://fr.theepochtimes.com/cest-la-derniere-crise-on-arrive-vraiment-a-la-fin-estime-alexandre-havard-1742373.html

Une traduction française du discours de A. Soljenitsyne, Le Déclin du courage, prononcé à Harvard en 1978 et cité pendant l’entretien : https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1680

[1] « C’est la dernière crise, on arrive vraiment à la fin », estime Alexandre Havard – Epoch Times France / YouTube

