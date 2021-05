Chicago : un chat saute du 5e étage d’un immeuble pour échapper à un incendie et survit [Vidéo]

Time : 1 mn 41 / [1/1]

Des images capturées par les pompiers de Chicago, ce jeudi 13 mai, montrent le moment où un chat saute du cinquième étage d’un immeuble en feu pour retomber sur ses pattes, indemne. Plus de peur que de mal pour le félin qui s’en sort grâce à son réflexe de redressement.

Un chat a survécu à un incendie en sautant du cinquième étage d’un immeuble en feu à Chicago

Dans une vidéo publiée sur Twitter par les pompiers de Chicago, dans l’Illinois, un chat a sauté d’une fenêtre du cinquième étage pour échapper à un incendie.

Alors que de la fumée s’échappe de l’immeuble en feu, le félin a pris son courage à deux pattes et a sauvé une de ses neuf vies en faisant un grand saut dans le vide. Le chat a ensuite rebondi sur un carré d’herbe avant de s’éloigner.

« L’animal n’a pas été blessé », a déclaré M. Langford porte-parole du service d’incendie de Chicago, ajoutant qu’il essaye toujours de retrouver son propriétaire.

Le félin s’en est sorti indemne grâce à la flexibilité de sa colonne vertébrale et de ses pattes ainsi qu’à son réflexe de redressement, une capacité que nos amis partagent avec les grands fauves.

C’est sous les yeux de spectateurs effrayés, qu’un chat noir est apparu à travers une épaisse fumée au niveau d’une fenêtre brisée avant de faire le grand saut pour se sauver de l’incendie, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article.

Nos amis à quatre pattes ont une extraordinaire capacité à survivre aux chutes. Les chats n’ont pas neuf vies mais ils sont programmés pour retomber sur leurs pattes. Une prouesse réalisée grâce à leur sens de l’équilibre et la flexibilité de leur colonne vertébrale et de leurs pattes, ainsi qu’à leurs coussinets amortisseurs.

C’est ce qu’on appelle le réflexe de redressement. Il s’effectue leur de la chute et en trois phases. La rotation de la tête puis celle des pattes avant et enfin la rotation du tronc, permettent à l’animal de se retrouver dans la bonne position et atterrir sur ses quatre pattes.

Dans certaines circonstances, les chats n’ont pas le temps de se positionner de la bonne façon. S’ils tombent de dos et en dessous d’un mètre cinquante, ils auraient de grandes difficultés à se redresser à temps.

Dans tous les cas, les chats peuvent se tuer ou se blesser en se fracturant des os après de tels sauts de plusieurs mètres de haut.

