Pass sanitaire: Fracture dans la population ? – Martine Wonner, députée et médecin psychiatre [Vidéos]

Time : 32 mn 41 / [1/2]

Synopsis :

« Mais ce qui m’inquiète c’est vraiment cette fracture réelle dans la population française puisqu’il y a soit ceux qui ont déjà été vaccinés et les autres qui veulent aller se faire vacciner et qui commencent à critiquer ceux qui veulent garder ce libre choix de ne pas être vaccinés. »

« Moi j’étais une ancienne députée de la majorité, j’ai été exclue l’année dernière, parce qu’ils n’ont pas accepté que je porte une parole différente. Ils n’ont pas accepté que je vote différemment, et cela n’est pas normal, on ne reconnait plus le pays de la convention des droits de l’homme, on ne reconnait plus le fonctionnement de nos institutions et je suis très inquiète. »

Martine Wonner