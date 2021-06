France : des déchets radioactifs abandonnés dans l’environnement

Time : 3 mn 18 / [1/3]

Synopsis :

En France, entre 1948 et 2001, plus de 250 mines d’uranium ont été exploitées et ont généré plus de 50 millions de tonnes de résidus d’extraction de l’uranium. Ces déchets radioactifs sont stockés sur 17 sites en France et se présentent sous la forme de sables et de boues rouges. Les compagnies minières prétendent que ces résidus sont confinés mais la réalité est tout autre. La CRIIRAD a même pu constater que certains de ces déchets sont abandonnés dans l’environnement.

Dans le cadre du tournage d’un documentaire pour France 3 Nouvelle Aquitaine à Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne (Limousin), nous nous sommes rendus à proximité du site de Bellezane, placé sous la responsabilité d’ORANO (ex AREVA).

La réalisation de mesures autour du site de Bellezane a révélé une contamination radioactive importante dans l’environnement accessible au public. L’analyse au laboratoire de la CRIIRAD d’un échantillon de boue prélevé sur le bord de la chaussée a confirmé que cette contamination est due à la présence de déchets radioactifs issus de l’ancienne usine d’extraction de l’uranium.

Cette situation est d’autant plus choquante et inacceptable qu’elle avait déjà été révélée par la CRIIRAD, au même endroit, en 1998.

Bonus…

Time : 5 mn 52 / [2/3]

Pendant 20 ans, une mine d’uranium a fait la prospérité du village ligérien de Saint-Priest-la-Prugne. Mais, en 1980, le site a fermé, la carrière a été comblée de déchets radioactifs puis inondée en guise de mesure de sécurité. Areva dit surveiller la situation, les élus voudraient parler d’autre chose et un collectif d’habitants « scandalisés » est inquiet.

Reportage en vidéo.

Le territoire français compte plus de 250 anciennes mines d’uranium réparties sur 27 départements. Si la dernière a fermé il y a maintenant 20 ans, la contamination radioactive de l’environnement reste préoccupante autour de très nombreux sites.

Dans le cadre du tournage d’un documentaire pour France 3 Nouvelle Aquitaine [1], fin mars 2021, à Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne (Limousin), la CRIIRAD a constaté que des déchets radioactifs issus de l’ancienne usine d’extraction de l’uranium sont abandonnés dans l’environnement accessible au public, à proximité du site de Bellezane placé sous la responsabilité d’ORANO (ex AREVA). Le niveau de radiation [2] au contact de ces boues rouges atteint une valeur 20 fois supérieure à la normale . Voir la vidéo CRIIRAD (3 minutes) et le reportage [3] de France 3 Nouvelle Aquitaine.

L’analyse d’un échantillon de ces boues rouges au laboratoire de la CRIIRAD confirme que ces matériaux sont bien des déchets radioactifs de catégorie FA-VL (activité totale nettement supérieure à 200 000 Becquerels par kilogramme). Ils présentent des concentrations élevées en substances radioactives particulièrement radiotoxiques par ingestion comme le plomb 210 et/ou par inhalation comme le thorium 230. Ces matériaux devraient être stockés sur un site dédié. Cette situation est d’autant plus choquante que la CRIIRAD avait révélé la présence de ce type de déchets, au même endroit [4] il y a 23 ans.

Les mesures effectuées par la CRIIRAD en mars 2021 dans la région de Bessines-sur-Gartempe ont révélé d’autres pollutions radioactives liées au passif minier uranifère comme l’insuffisance de la décontamination radiologique des terrains en bordure de l’étang de la Crouzille [5] (qui sert pourtant de réserve en eau potable pour la ville de Limoges), ou encore la radioactivité élevée des voiries à Razès [6], près de l’ancien siège de la COGEMA, à proximité de terrains qu’AREVA-ORANO déclare pourtant avoir décontaminés.

Les citoyens et les élus locaux concernés doivent prendre conscience de ces réalités et faire pression sur les autorités pour qu’elles exigent de l’industriel le traitement de ces déchets radioactifs résiduels et potentiellement dangereux qui persistent sur le territoire français.

Cliquer pour accéder à liste_departement.pdf

Bonus…

Time : 12 mn 28 / [3/3]

L’uranium a été exploité pendant plus de 50 ans en Limousin. Le passif lié aux anciennes mines est encore important en Haute-Vienne, Creuse et Corrèze.

Source :

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/img/liste_departement.pdf

https://www.notre-planete.info/actualites/4825-anciennes-mines-uranium-dechets-radioactifs-France

https://blogs.mediapart.fr/association-criirad/blog/010621/mines-d-uranium-en-france-des-dechets-radioactifs-abandonnes-dans-l-environnement

http://www.criirad.org/actualites/uraniumfrance/crouzille-limousin/CP_CRIIRAD_1er_juin_2021_Dechets_radioactifs_ORANO_Bellezane.pdf

Article :

Notre Planète / CRIIRAD

Référence :

http://www.criirad.org/

http://www.criirad.org/contact/contact.html

Contact :

Bruno Chareyron, directeur du laboratoire de la CRIIRAD

Mail : bruno.chareyron@criirad.org

Tél : +33 6 27 27 50 37

Note :

[1] Reportage de 12 minutes diffusé sur France 3 Nouvelle Aquitaine, le 12 mai 2021 à 23H.

[2] Flux de rayonnement gamma proche de 4 000 c/s (mesure effectuée le 30/03/2021 par B. Chareyron au moyen d’un scintillomètre gamma DG5). Le bruit de fond classique dans cette région est de l’ordre de 200 c/s.

[3] Voir le reportage diffusé sur France 3 Nouvelle Aquitaine le 12 mai 2021 et à partir de t = 5 minutes, la vidéo « Enquête de Région Nouvelle Aquitaine : le sous-sol limousin et la radioactivité ».

[4] Voir pages 23 et 24 du rapport CRIIRAD du 15 juin 2006.

[5] Voir le reportage diffusé sur France 3 Nouvelle Aquitaine le 11 mai 2021.

[6] Voir le reportage diffusé sur France 3 Nouvelle Aquitaine le 13 mai 2021 et à partir de t = 8.5 minutes, la vidéo « Enquête de Région Nouvelle Aquitaine : le sous-sol limousin et la radioactivité ».

Vidéo :

[1] Des déchets radioactifs abandonnés dans l’environnement – CRIIRAD / YouTube

[2] Le village radioactif souffre toujours de l’uranium – Reporterre, le quotidien de l’écologie / YouTube

[3] Enquête de Région Nouvelle Aquitaine : le sous-sol limousin et la radioactivité – France 3 Nouvelle-Aquitaine / YouTube

Photo :

Pour illustration

