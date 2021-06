Un groupe terroriste syrien, prochain allié de l’Occident contre Assad ?

Time : 6 mn 24 / [1/2]

Les services secrets britanniques participeraient à la campagne de charme d’Abou Mohammed Al-Joulani à destination des pays occidentaux. Ce terroriste, dont la tête est mise à prix par Washington, dirige le groupe Hayat Tahrir al-Cham et domine militairement la province d’Idlib. Se proposant d’être une alternative à Bachar el-Assad pour la Syrie de demain, Al-Joulani souhaiterait troquer son habit de djihadiste pour un costume à l’occidentale.

Et si la nouvelle Administration Biden ne répond pour l’instant pas positivement à ce changement, certains à Washington –comme l’influent James Jeffrey, qui a servi successivement les Administrations Bush, Obama et Trump – pousseraient à une véritable coopération entre les pays occidentaux et l’organisation terroriste.

Les Occidentaux prêts à recycler des djihadistes syriens pour faire tomber Assad ?

Le leader du groupe Hayat Tahrir Al-Cham, Abou Mohammed Al-Joulani, et le journaliste américain Martin Smith, à Idlib, en Syrie. Photo / Capture d’écran / @Martin28Smith sur Twitter

Le groupe Hayat Tahrir al-Cham [1], encore considéré par les États-Unis comme terroriste, deviendra-t-il un allié de l’Occident pour éviter qu’Assad et que ses alliés russes et iraniens ne remportent la guerre syrienne ? Une approche que semblent valider les services secrets britanniques et turcs et certaines personnes influentes à Washington.

Des indiscrétions diplomatiques explosives ont fuité dans la presse

Jonathan Powell, ancien directeur de cabinet de Tony Blair et entretenant des liens troubles avec MI6 –l’agence britannique de renseignement– pousserait le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham [1] (HTC) à établir une coopération étroite avec les pays occidentaux. Ce groupe, issu du Front al-Nosra [1], contrôle une grande partie de la province d’Idlib. Une solution qui permettrait à Washington et à ses alliés européens et turcs d’empêcher que le président réélu Bachar el-Assad ne finisse par reconquérir l’ensemble du territoire national.

Cependant, la campagne de dédiabolisation de ce groupe ainsi que de Mohammed al-Joulani, son fondateur et dirigeant, ne semble pas pour le moment fonctionner auprès de l’Administration Biden. Celle-ci refuse de retirer HTC [1] de la liste des groupes terroristes. Mais cette qualification sera-t-elle suffisante pour empêcher toute collaboration ?

Pr Michel Chossudovsky

Biographie succincte :

Michel Chossudovsky est un économiste canadien, ancien professeur à la faculté des sciences sociales de l’université d’Ottawa (1968).

En 2001, il fonda, à Montréal, au Canada, le Centre for Research on Globalization (CRG) (En français, le Centre de recherche sur la mondialisation), dont il est le directeur. Le CRG gère globalresearch.ca (En français, mondialisation.ca), un site web consacré aux grands thèmes d’actualité tels que la guerre au terrorisme et les conflits du Moyen-Orient.

Dans The Globalization of War, America’s « Long War » against Humanity (2015), il soutient la thèse que les récents conflits en Irak, Libye, Syrie, Ukraine, etc., relèvent de la poursuite de l’hégémonie mondiale par les États-Unis et leurs alliés selon le concept de « longue guerre mondiale » élaboré dans les années 1940 et poursuivi par les néoconservateurs et les néolibéraux.

Quand les canons détonnent, l’argent résonne

https://fr.sputniknews.com/international/202106031045681735-les-occidentaux-prets-a-recycler-des-djihadistes-syriens-pour-faire-tomber-assad/

Louis Doutrebente / Sputnik France

[1] Organisation terroriste interdite en Russie

[1] Un groupe terroriste syrien, prochain allié de l’Occident contre Assad ? – Sputnik France / YouTube

[2] La mondialisation de la guerre – MondialisationTV / YouTube

