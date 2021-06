Bluetooth : l’histoire derrière ce nom énigmatique

Time : 4 mn 38 / [1/1]

À l’origine du Bluetooth

Un roi viking du Xe siècle

Bluetooth : un drôle de nom qui s’est imposé dans nos vies, mais dont vous ignorez peut-être l’origine… On vous raconte l’histoire derrière cette dent bleue mondialement célèbre.

Vous l’activez tous les jours sur vos téléphones, vos ordinateurs, vos tablettes… Saviez-vous que ce mot de Bluetooth, présent dans nos vies depuis 20 ans, vient d’un roi viking du Xe siècle qui avait les dents gâtées ?

« Il s’appelait Harald Blåtand, “bla” c’est bleu et “tand” c’est dent, donc Harald à la dent bleue, en anglais bluetooth. Ce roi avait comme particularité d’avoir une dent gâtée donc bleu gris foncé, son surnom », explique Pierre Mounier-Kuhn, historien de l’informatique.

Un nouveau projet informatique

En 1997, deux ingénieurs de chez Intel et Ericsson boivent un verre à Toronto. Ils travaillent sur un projet de grande ampleur qui réunit IBM, Intel, Ericsson, Nokia et Toshiba. À ce moment-là, Nokia et Ericsson, entreprises nordiques, sont des moteurs dans le milieu informatique, comme Intel, IBM et Toshiba. Sous l’impulsion d’Ericsson, ces cinq entreprises développent une technologie permettant la communication entre appareils.

Alors qu’ils sont en pleine recherche d’un nom pour ce projet, les deux collègues discutent d’une passion commune : l’histoire. L’un deux vient de finir la lecture d’un roman historique « Orm le Rouge » de Frans Gunnar Bengtsson, sur une guerre viking et il a été marqué par un personnage en particulier… Le roi danois Harald Blåtand, connu pour avoir impulsé la conversion du Danemark au christianisme.

L’implication est que de la même façon que le roi Harald a unifié son pays et rassemblé le Danemark et la Norvège, Bluetooth relie les télécommunications et les ordinateurs et « unifie » les appareils entre eux.

Le logo de Bluetooth est d’ailleurs inspiré des initiales en alphabet runique (Futhark récent) de Harald Blåtand et (Bjarkan) (ᛒ).

Jellingstenene (pierre de Jelling) : Pierre runique massive du roi Harald Bluetooth Gormsson sculptée en 983 à la mémoire de ses parents

