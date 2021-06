Résumé SOTT – Mai 2021 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 21 mn 34 / [1/1]

Synopsis [Traduction rapprochée] :

Les prix des aliments continuent d’augmenter à mesure que des conditions météorologiques extrêmes se manifestent partout dans le monde, frappant les productions, ce qui s’ajoute aux dommages importants causés par le confinement dans le cadre du Covid-19.

La neige et des températures records se sont retrouvés en première position ce mois-ci. Les États-Unis, le Canada, la Chine, la Russie et certaines parties de l’Europe ont été pris par surprise, malgré les efforts des médias pour normaliser le climat hors saison. Ce climat est loin d’être normal, et peut-être un signe que nous sommes au seuil d’ une nouvelle ère glaciaire.

Une peste apocalyptique de souris en Australie a causé des millions de dollars de dommages aux cultures et aux machines agricoles en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et à Victoria. Les agriculteurs locaux continuent de perdre des récoltes et des céréales alors qu’ils doivent payer des milliers de dollars pour contenir cette invasion de rongeur.

Les dommages aux cultures se poursuivent en Afrique de l’Est et au Moyen-Orient. Après trois années de sécheresse suivies de pluies et d’inondations record, la région fait face à des essaims de criquets qui menacent les cultures et la sécurité alimentaire de millions de personnes. Un essaim de criquets d’un kilomètre carré peut consommer la même quantité de nourriture en une seule journée que 35.000 personnes. Les gouvernements des pays touchés dépensent des milliards de dollars pour éviter d’autres pertes, mais cela s’est avéré être tout un défi jusqu’à présent.

Des inondations majeures ont également causé beaucoup de problèmes dans le monde en mai. Le cyclone Yaas a frappé les régions côtières de l’Inde et le sud du Bangladesh avec des vents forts, de la pluie et des inondations qui ont causé des dommages considérables. Plus d’un million de personnes ont été évacuées.

Le cyclone Yaas est également survenu à un moment où l’Inde se bat pour faire face à une nouvelle vague d’infections Covid-19, probablement causée par une combinaison de mauvaises infrastructures, de niveaux élevés de pollution et de campagnes de vaccination de masse.

En Amérique du Sud, de graves inondations causées par les rivières amazoniennes atteignant des crues records ont touché plus de 450.000 personnes à Manaus . Le Pérou et la Colombie ont également été touchés par de graves inondations qui ont entraîné la relocalisation de milliers de personnes.

De nombreux pays du Moyen-Orient sont confrontés à des pluies estivales et des inondations sans précédent, tandis que la Chine se prépare à une saison d’inondation intense avec 71 rivières dépassant déjà les niveaux d’alerte.

Pas de belles images mais tout cela fait partie des cycles naturels causés par l’activité de notre Soleil et d’autres facteurs cosmiques (rayons cosmiques – particules chargées en hautes énergies).

Soyez attentif, réseautez et préparez-vous en conséquence si nécessaire.

Synopsis [Original] :

Food prices continue to rise as extreme weather around the world strikes production, adding to the significant damage caused by the Covid lockdowns.

Snow and record cold temperatures for summer took the lead this month. The US, Canada, China, Russia, and parts of Europe were caught by surprise despite mass media trying to normalize the unseasonable weather. This weather is far from normal, and perhaps a sign that we are on the threshold of a new ice age.

An apocalyptic mouse plague in Australia is causing millions of dollars of damage to crops and farming machinery in New South Wales, Queensland, and Victoria. Local farmers continue to lose crops and grain while they have to pay thousands of dollars to contain the plague.

The damage to crops continues in East Africe and the Middle East. After three years of drought followed by record rain and floods, the area faces record-breaking swarms of crop-eating locusts that threaten the crops and the food security of millions. A one-square-kilometer swarm can consume the same amount of food in one day as 35,000 people. The governments of the affected countries are spending billions of dollars to avoid further losses, but it has proved to be quite a challenge so far.

Major flooding also caused a lot of trouble around the world this May. Cyclone Yaas lashed coastal areas of India, and southern Bangladesh with strong winds, rain, and floods causing widespread damage. More than one million were evacuated.

Cyclone Yaas also came at a time when India struggles to deal with a new wave of Covid infections, most probably caused by a combination of poor infrastructure, heavy levels of pollution, and mass vaccination campaigns.

In South America, severe floods caused by Amazon rivers reaching record highs affected more than 450 thousand people in Manaus. Peru and Colombia were also hit by severe flooding that triggered the relocation of thousands.

Many countries of the Middle East are facing an unprecedented amount of summer rain and floods, while China braces for a heavy flood season with 71 rivers already exceeding warning levels.

Not a pretty picture but all this is part of natural cycles caused by our sun’s activity and other cosmic factors. Pay attention, network, and prepare accordingly if needed.

Source :

https://www.timesnownews.com/india/blog/cyclone-yaas-live-tracking-imd-heavy-rainfall-warning-for-odisha-west-bengal/654

Vidéo :

[1] SOTT Earth Changes Summary – May 2021: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

Photo :

Pour illustration