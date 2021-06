Job de rêve : être payé 1 500 dollars pour faire la sieste

Time : 35 s [Vostvfr] / [1/1]

Que diriez-vous de transformer vos siestes en une profession pendant 30 jours ?

Les « examinateurs de la sieste » doivent être en mesure de faire la sieste sans être dérangés et posséder de solides compétences en anglais afin de rédiger des commentaires et de suivre toutes les instructions pour la sieste.

Le site américain d’information sur le sommeil « EachNight », se lance dans une étude (que ce soit dans le comparatif de matelas ou les conseils pour mieux dormir), dont l’objectif est de mesurer les effets de la sieste sur le niveau général de fatigue. Un job de rêve rémunéré 1 500 dollars (environ 1.230 €).

« EachNight » recherche 5 candidats qui devront tester les matelas pendant un mois à base de siestes quotidiennes, le but étant de d’évaluer l’impact des siestes sur leur bien-être général, leur mémoire, leur motivation et leur productivité.

Étude de 30 jours

Le site, qui fait des comparatifs de matelas ou prodigue des conseils pour mieux dormir, se lance dans une grande enquête sur la sieste. Le but ? Déterminer quels sont les avantages et les inconvénients des siestes de plus ou moins longue durée. Et pour mener à bien cette mission, « EachNight » recherche cinq personnes dont ce sera le travail à temps complet durant 30 jours !

Les candidats retenus devront prendre part à diverses expériences visant à tester des théories telles que la meilleure durée de sieste pour se sentir frais et dispos, les effets de la sieste sur le niveau général de fatigue et les effets de la sieste sur la mémoire, la motivation et la productivité. Ouf, beaucoup de travail en perspective…

Les conditions

Pour postuler à ce job de rêve pas comme les autres, la première condition est d’avoir au minimum 18 ans. L’annonce stimule que si vous vivez seul, c’est un plus indéniable. En effet, durant les périodes de test, le candidat devra pouvoir dormir sans être dérangé.

Autre exigence, avoir des capacités rédactionnelles en anglais pour rendre compte de l’expérience, car après chaque sieste, il faudra retranscrire son humeur, ses sentiments et son niveau d’énergie. Dernière chose, les candidatures devront être envoyées avant le 30 juin.

Après toutes ces conditions, la bonne nouvelle est que l’annonce est ouverte à tous les amateurs de sieste du monde entier.

Des précédents

Depuis un an, de nombreux jobs de rêve étaient en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Une entreprise américaine proposait ainsi de rémunérer 500 dollars (un peu plus de 400 €) un travail consistant à donner son avis sur des séries Netflix et des pizzas… Une confiserie canadienne recherchait des personnes pour juger le goût, la texture et la qualité de quelque 3 000 produits, contre une rémunération d’environ 20 € de l’heure. Un site américain proposait quant à lui de visionner et classer les épisodes des cinq premières saisons de « Friends », contre une rémunération de 850 €.

Cette fois-ci, l’annonce présente l’avantage d’être a priori meilleure pour la santé. Le sommeil n’est-il pas l’un des éléments clés du bien-être ?

Bonne sieste aux futurs candidats

