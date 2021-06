Transports maritimes : Pourquoi des milliers de conteneurs tombent au fond des océans ?

Time : 3 mn 36 / [1/3]

Des milliers de tonnes de marchandises sont transportés par bateau, à bord de véritables géants des mers. Il n’est pas rare que certains conteneurs tombent à l’eau et viennent polluer les océans.

3.000 conteneurs perdus en 3 mois

Pourquoi les chutes de marchandises dans les océans se multiplient ?

Ces trois derniers mois, 3.000 conteneurs ont été perdus en mer. La faute aux conditions météo, mais également à la crise sanitaire.

Le phénomène n’est pas nouveau, mais il a pris des proportions particulièrement inquiétantes ces trois derniers mois. Depuis décembre, environ 3.000 conteneurs arrimés à des bateaux sont tombés dans les mers et océans du globe. A titre de comparaison, on estime à 1.382 en moyenne le nombre de conteneurs perdus en mer chaque année sur la période 2008-2019, et même à 779 entre 2017 et 2019.

Conditions météo, crise sanitaire et opacité

Alors, comment expliquer cette brusque accélération ? D’abord par les conditions météo, particulièrement agitées ces trois derniers mois, notamment dans le Pacifique. Lorsqu’un navire est pris dans une tempête, il peut en effet être confronté au phénomène de « roulis paramétrique » qui fragilise sa stabilité, jusqu’à lui faire perdre parfois une partie de sa cargaison.

La crise sanitaire qui a contraint de nombreux ports mondiaux a travaillé en sous-effectif alors que le commerce maritime est en surchauffe depuis six mois. Résultat, les cadences de chargement sont élevées, les ouvriers fatigués et les conteneurs parfois mal arrimés au navire.

Enfin, la dernière cause est plus ancienne et presque culturelle. Elle réside dans l’opacité des chargements. Et pour cause, il ne s’agit que de déclaratif. En clair, une entreprise peut annoncer un conteneur d’une masse totale de trois tonnes, alors qu’il en fait dix et personne probablement n’ira vérifier, les conteneurs étant scellés. Ce manque de contrôles provoque parfois des déséquilibres sur le navire avec des charges lourdes placées en haut et des légères en bas. Idéal pour que le château de cartes s’effondre.

Time : 2 mn 56 / [2/3]

Conséquences environnementales et économiques

Le phénomène a de lourdes conséquences. Ecologiques d’abord puisque des milliers de conteneurs tombent au fond des océans, sans que personne ne vienne les récupérer, ou s’échouent sur les plages depuis la fin des années 1950. Certains, lorsqu’ils flottent, peuvent en outre constituer une menace pour les bateaux de pêche ou de plaisance.

Pour les entreprises, la chute des conteneurs peut aussi représenter un certain coût. En novembre dernier, le navire ONE Apus de la compagnie japonaise ONE a perdu 1.800 containers en une fois. Résultat : 200 millions de dollars de pertes.

Certains experts réclament davantage de régulation et de contrôles pour lutter contre cette externalité négative. Mais les choses traînent. Et pour cause, beaucoup considèrent qu’au regard des 220 millions de conteneurs qui s’échangent chaque année, la perte de 3.000 d’entre eux ne représente qu’une goutte d’eau…

Time : 4 mn 12 [Vostvfr] / [3/3]

Chaque année, des milliers de conteneurs de fret sont perdus. Bon nombre de ces conteneurs finissent par s’enfoncer dans les fonds marins. Des chercheurs du Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) ont découvert un conteneur perdu de près de 1300 mètres (4200 pieds) sous la surface du Sanctuaire marin national de Monterey Bay.

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/transports-maritimes-le-scandale-des-conteneurs-au-fond-des-oceans_4373669.html

https://www.bfmtv.com/economie/3000-conteneurs-perdus-en-3-mois-pourquoi-les-chutes-de-marchandises-dans-les-oceans-se-multiplient_AN-202102080177.html

Jean-Baptiste Huet & Paul Louis / BFM Business

Publié le 8 février 2021

[1] Transports maritimes : le scandale des conteneurs au fond des océans – franceinfo / Dailymotion

[2] Pourquoi les pertes de conteneurs se multiplient en mer – BFM Business

[3] Lost at sea: Ecological assessment around a sunken shipping container – Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) / YouTube

Pour illustration