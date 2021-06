En cas d’apocalypse, des chercheurs veulent stocker l’ADN de 6,7 millions d’espèces terrestres sur la Lune

Oubliez l’Arche de Noé ! Les scientifiques veulent envoyer des échantillons de spermatozoïdes et d’ovules de 6,7 millions d’espèces sur la Lune en tant que « police d’assurance mondiale moderne ».

Cette arche lunaire accueillerait 6,7 millions d’espèces incluant des œufs et des spermatozoïdes cryogénisés d’espèces animales, des graines et des spores végétales et fongiques. Une sorte de « sauvegarde » au cas où la situation sur Terre serait irrécupérable.

En plus d’accueillir une base de la Chine et de la Russie sans la NASA, la Lune pourrait servir d’Arche de Noé pour conserver l’ADN de 6,7 millions d’espèces terrestres. Des scientifiques sont à l’origine de ce projet ambitieux. Leur plan est de mettre au point une « Arche lunaire » dissimulée à l’intérieur des caves souterraines de la Lune. Celles-ci ont été sculptées par les coulées de lave il y a plus de 3 milliards d’années. L’arche contiendrait les graines, les spores, les spermatozoïdes et les œufs de 6,7 millions d’espèces animales, végétales et fongiques terrestres.

La banque de gènes lunaires — qui pourrait également contenir des échantillons de graines et de spores — est envisagée comme étant construite sous la surface lunaire, dans un tube de lave creux et refroidi. Sur la photo : une section transversale de l’apparence de l’arche lunaire enfouie sous la surface de la Lune dans un tube de lave creux

250 décollages de fusées pour envoyer l’ADN de 6,7 millions d’espèces sur la Lune

Les scientifiques ont précisé que l’arche serait alimentée en électricité par des panneaux solaires. En effet, les échantillons devraient tous être cryogénisés pour pouvoir être conservés entre -180 et -196 °C. Bien entendu, l’objectif de l’arche lunaire est de préserver la faune et la flore en cas d’apocalypse, qu’elle soit naturelle ou causée par l’Homme.

Le projet de l’arche lunaire a été présenté lors de la conférence aérospatiale de l’IEEE. Elle s’est déroulée en ligne cette année à cause de la pandémie de Covid-19. L’auteur principal de l’étude, Jekan Thanga qui est chef du laboratoire SpaceTREx (exploration robotique spatiale et terrestre) a expliqué que :

« Il y a cette forte interconnexion entre nous et la nature. Nous avons la responsabilité d’être les gardiens de la biodiversité et les moyens de la préserver ».

À l’heure actuelle, nous n’avons pas la logistique pour envoyer l’ADN de 6,7 millions d’espèces sur la Lune. Selon les scientifiques, ce projet serait réalisable d’ici les 30 prochaines années. De plus, il faudrait au moins 250 décollages de fusées pour transporter les échantillons. L’avantage est que les 200 caves lunaires souterraines potentielles offriraient une excellente protection « sauf s’il y a un coup direct d’une météorite ou d’une attaque nucléaire », d’après Jekan Thanga. Quoi qu’il en soit, ce projet n’est pas encore près de voir le jour.

Auriane Polge / Tom’s Guide / Live Science

Pour illustration