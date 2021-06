« Le Pass sanitaire est 100% compatible avec le Great Reset », Éric Verhaeghe

Time : 55 mn 50 / [1/1]

Synopsis :

Ancien élève de l’ENA, Éric Verhaeghe a quitté l’administration en 2007. Désormais entrepreneur et essayiste, il est notamment le fondateur du site « Le Courrier des Stratèges », qui propose chaque jour une série d’articles en lien avec l’actualité politique et économique.

Dans son dernier ouvrage, « Le Great Reset : mythes et réalités » publié aux éditions Culture et Racines, Éric Verhaeghe décortique le contenu du livre « Covid-19 : The Great Reset » écrit par Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, et Thierry Malleret, ancien collaborateur de Michel Rocard devenu consultant.

Si le livre de K. Schwab et T. Malleret, paru en juillet 2020, a fait couler beaucoup d’encre, Éric Verhaeghe s’est efforcé de faire la part des choses et de décrypter le projet porté par les auteurs à travers une lecture et une interprétation littérales.

Près d’un an après la parution du livre de K. Schwab et T. Malleret, nous avons recueilli le point de vue d’Éric Verhaeghe sur les mesures politiques prises ces derniers mois en France, en Europe ou aux États-Unis afin de comprendre si elles s’inscrivaient dans le cadre idéologique du Grand Reset et si les recommandations formulées par le Forum économique mondial trouvaient un écho auprès des dirigeants occidentaux.

Source :

https://fr.theepochtimes.com/

https://lecourrierdesstrateges.fr/

Twitter : https://twitter.com/EpochTimesFR

https://fr.wikipedia.org/wiki/Éric_Verhaeghe

Facebook : https://www.facebook.com/EpochTimesParis

Odysee : https://odysee.com/@EpochTimesFrance

Rumble : https://rumble.com/c/EpochTimesFrance

https://fr.theepochtimes.com/eric-verhaeghe-le-pass-sanitaire-est-100-compatible-avec-le-grand-reset-1767761.html

Article :

Epoch Times

Vidéo :

[1] « Le pass sanitaire est 100% compatible avec le Grand Reset », estime Éric Verhaeghe – Epoch Times France / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment sur le Great Reset :

Le Grand Reset, cela ressemblera à quoi ? [Vidéo]

Great Reset : la dictature des Banques Centrales [Vidéos]

Covid-19 : l’étincelle avant le Grand Reset ? – Pierre Hillard [Vidéo]

Coronavirus : The Event 201 – Agenda ou simple coïncidence [Vidéos]

Les détails du Grand Reset dévoilé par l’Homme des hommes de Davos

Que cachent l’Agenda 21 et l’Agenda 2030 des Nations Unies ? [Vidéos]

La Vérité sur Le Great Reset : Pour en finir avec La Dictature Sanitaire [Vidéo]

Great Reset : Après le Covid-19, Davos passe à la Grande Réinitialisation [Vidéos]

Coronavirus : La Grande Remise à Zéro, leur solution à la Crise – Agenda 2030 [Vidéo]

Le Grand Reset : Dette effacée ? Nouvelle monnaie mondiale ? Quel niveau de liberté ? [Vidéo]

Covid-19 | Great Global Reset : « La vie des gens est en train d’être détruite », Pr Michel Chossudovsky

Covid-19 : Détruire la vie des peuples – Dépression économique provoquée – Coup d’État mondial ? [Vidéos]

Great Reset : « On assiste à un transfert de richesses qui est voulu par ceux qui nous dirigent », Dr Philippe Herlin

Great Reset | Victoire de l’Etat Profond ? : « L’objectif est clairement un gouvernement mondial », Simone Wapler